Ryzen 6000 v praxi: jaký je grafický výkon?

Asus ROG Zephyrus G14 v testované podobě využívá konkrétně model Ryzen 9 6900HS , který by se svým výkonem měl zařadit mezi ty lepší modely, pokud jde o nabídku nových Ryzen 6000. Jde o 35W APU s osmi jádry Zen 3+ až na 4,9 GHz a plnou výbavou 12 CU RDNA 2 na 2,4 GHz.

My bychom se přitom rádi zaměřili právě na výkon nového integrovaného grafického jádra, neboť v případě Ryzen 6000 jde právě především o nová iGPU patřící již mezi RDNA 2, která mohou nabídnout výrazně vyšší výkon, zatímco v případě CPU jader šlo firmě AMD spíše o vyšší efektivitu a významné změny v mikroarchitektuře s ohledem na výkon tu neproběhly.





Můžeme tak už s APU jako Ryzen 9 6900HS počítat třeba i s tím, že si v opravdu slušné kvalitě zahrajeme i moderní AAA hry? To se bohužel z testu PCMagu nedozvíme, tam jde spíše o procesor a samostatnou grafiku RX 6800S, jíž daný notebook disponuje. A že byl zatím k dispozici pro testy snad jen tento notebook, pak se toho o výkonu iGPU zrovna moc nedozvíme a to je testováno jen občas jako vedlejší výbava ( HotHardware ).

Musíme tak zatím vzít zavděk testy od firmy AMD, která iGPU v Ryzenu 6800U (28 W TDP) srovnává s GTX 1650 Max-Q. Té se sice iGPu nevyrovná, ale už není moc pozadu a dokáže i v náročných hrách poskytnout cca 40 až 70 FPS, ovšem stále s nízkou kvalitou na Full HD.

Pokud jde o iGPU konkurence, zde srovnání kazí to, že se tu už neukazují rovněž zbrusu nové Alder Lake, ale ještě Core 11. generace. Oproti nim mají mít nové Ryzeny leckdy téměř i dvojnásobný herní výkon.

Samo AMD píše, že v některých hrách stále budeme muset nastavit nízké detaily, ale hlavní je to, že integrovaná GPU už nepředstavují překážku v hraní. To ale pochopitelně bude záležet i na našich nárocích, ovšem stejně i na konkrétní implementaci nových Ryzenů. Jde především o nakonfigurované TDP nebo také o to, jak rychlé paměti bude mít daný notebook k dispozici a zda jeho výrobce výkon nesabotuje třeba jednokanálovým zapojením RAM.



