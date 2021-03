Ryzen 7 5700G "Cezanne" přetaktován na 4,8 GHz

R7 5800G ES benchmark?



he claims

100-000000263-30_Y : 5700G ES

100-000000263-50_Y : 5800G ES



5700G 1.45V 4.7G

5800G 1.4V 4.8G



5800G 1.38V 4.8G / R20 48℃ / AIDA64 58~68℃

Maybe 1.45V 5.0G is easy to achieve

FCLK can be achieved 2200

He bought it 2500. (about 385 USD) pic.twitter.com/OBzxorYXiL