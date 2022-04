Ryzen 7000 má téměř jistou podporu jen pamětí DDR5, budou tu čipletové čipsety

Společnost Intel dnes podporuje paměti DDR4 i DDR5 na svých procesorech Alder Lake a je zřejmé, že ty by to zvláště v DIY a desktopu měly na trhu mnohem těžší, kdyby podporovaly pouze nové DDR5. Ovšem nedávno jsme se dozvěděli, že Intel chce na výrobce desek tlačit, aby ti už z podpory DDR4 udělali spíše výjimku a v případě desek pro chystané Rocket Lake už výrazně upřednostnili paměti DDR5. I tak ale budeme mít na výběr, což pro AMD a jeho Ryzeny 7000 platit nemá

Není to tedy ještě oficiální, ale Ryzeny 7000 by dle všech dostupných informací skutečně neměly podporovat paměti DDR4, takže nastupuje otázka, jak moc velkou nevýhodu to bude představovat. Dle THW máme očekávat konkrétně to, že desky s X670 a B650 budou podporovat pouze DDR5, čili v rámci případného nového low-endového čipsetu A6xx to zřejmě bude stejné. Pokud bude, pak samotné procesy s největší pravděpodobností nebudou paměti DDR4 vůbec podporovat a z řad výrobců desek zní, že počítají spíše s touto verzí.

V každém případě, když by měly Ryzeny 7000 podporovat DDR4 jen na "áčkovém" čipsetu, znamenalo by to velice omezený výběr desek, který by stejně uživatele nutil sáhnout spíše po lepším čipsetu i desce, a tedy i po DDR5.

Paměti DDR5 jsou stále mnohem dražší než DDR4. Pořád platí, že za cenu jednoho běžného 16GB modulu DDR5, čili 4800MHz či nanejvýš 5600MHz, si pohodlně pořídíme kvalitní 32GB sadu DDR4, a to alespoň 3200MHz CL16. Podobné je to v případě 16GB sady DDR4, za jejíž cenu si koupíme leda jeden 8GB modul DDR5. Ovšem i DDR5 v poslední době v některých případech pomalu zlevňují a do nástupu Ryzenů 7000 ještě přinejmenším několik měsíců zbývá, takže tu ještě je prostor pro další vývoj. Můžeme jen doufat, že AMD ví, co dělá a že v druhé polovině tohoto roku skutečně přijde zlevnění díky lepší dostupnosti potřebných PMIC pro moduly DDR5.

Dále se dozvídáme, že AMD má už i v případě čipsetů přecházet na čipletové provedení a že alespoň jeden z nich (čili X670) bude tvořen dvěma samostatnými čipy, a to prý tvořenými 6nm procesem (TSMC N6). Nic dalšího k tomu zatím nevíme, a tak bychom se mohli jen dohadovat, proč se k tomu AMD rozhodlo a jaké jsou konkrétní výhody. Vypadá to však, že půjde o dva identické čipy, které budou tvořit X670, čili pokud bude B650 využívat pouze jeden, bude mít i poloviční výbavu rozhraní (PCIe, USB, SATA, atd.).



V takovém případě budou výhody zřejmé a budou stejné jako v případě procesorů. Tam dává čipletový design firmě AMD možnost škálovat počet jader s využitím pouze jednoho návrhu čipu a pak je tu samozřejmě i výhoda v lepší výtěžnosti menších čipů oproti větším.