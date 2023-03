SAE počítá se vzděláváním s pomocnými AI učiteli na bázi ChatGPT

ChatGPT. Ten způsobuje velké obavy ve vzdělávacím systému, nicméně víme, že např. jeden z profesorů na University of Pennsylvania v tom Poslední měsíce jsou hodně ve znamení umělé inteligence, chatbotů a především systému. Ten způsobuje velké obavy ve vzdělávacím systému, nicméně víme, že např. jeden z profesorů na University of Pennsylvania v tom vidí naopak příležitost . Totéž se dá říci o Spojených arabských emirátech, kde by umělá inteligence založená na systémech ChatGPT mohla brzy pomáhat při výuce. Zdejší ministerstvo školství chce jít této technologii vstříc a pomocí "AI učitelů" vylepšit systém vzdělávání v SAE, řekl ministr Ahmad Al Falasi.

Ministerstvo chce spolupracovat se společností Microsoft a OpenAI na vývoji takového systému. Falasi dodal, že systémy AI způsobují to, že učitelé musí přehodnotit nejen to, jak vyučují, ale také jak budou hodnotit výsledky svých žáků. Nyní se pracuje na dokumentech, které mají pomáhat učitelům k efektivnějšímu využívání této technologie tak, aby s nimi studenti mohli lépe pracovat, ale současně se také zlepšila a zkvalitnila výuka a jejich znalosti. To ale neznamená, že učitelé budou nahrazeni, ve výuce má být AI využívána jako podpůrný doplněk. Schopnosti, ale i důležitost informačních technologií ve výuce se nejen v SAE ukázala během koronavirové pandemie (současně je ale patrné, že přímý kontakt má stále svou důležitost).