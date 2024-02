AI akcelerátory Nvidia H100 prý stojí 2krát, možná až 6krát více než AMD MI300

AMD nové výpočetní

Loni v červnu představilonové výpočetní akcelerátory Instinct MI300 . Ty si např. objednal i Oracle a hovoří se o tom, že i díky nedostatku čipů Nvidie nyní AMD zaznamenává zvýšený zájem o tyto karty včetně modelu MI300X . Společnost Citigroup se nicméně nechala slyšet, že AMD na tom bude možná ještě lépe, než samo očekává. AMD totiž nedávno řeklo, že očekává výrazné navýšení prodejů produktů spojených s umělou inteligencí, a to celoročně z 2 na 3,5 mld. USD. Citigroup (konkrétně analytik Christopher Danely) si však myslí, že toto je výrazně podhodnoceno a jen prodeje MI300 by měly přinést letos 5 mld. USD. V příštím roce by to mělo být dokonce 8 mld. USD.

To vše by se mělo firmě podařit i přesto, že průměrná cena karty se pohybuje mezi 10 a 15 tisíc USD (nižší částka platí pro Microsoft, další pro jiné partnery). To není nízká cena, nicméně se proslýchá, že konkurenční Nvidia H100 vyjde mnohem dráž, minimálně na 30 tisíc USD za kus, některé odhady založené např. na částkách ze sekundárního trhu však cenu dávají až k hodnotě 60 tisíc USD. To nás dostává na 2-6násobek ceny AMD MI300.

Mohou být vůbec takové odhady reálné? Když si vezmeme Nvidii, ta měla z prodeje v rámci divize Data Center obvykle příjmy okolo 4 mld. USD za čtvrtletí, tedy nějakých cca 15 mld. USD ročně. Uvážíme-li násobně vyšší ceny a tržní podíl hodně přes 90 %, docela těžko se věří třetinová částka pro AMD, které má mnohem menší tržní podíl a levnější karty (má-li podíl méně než desetinu vůči Nvidii a ceny řekněme třetinové, nedostali bychom se ani na miliardu).

Jenže, ono to není tak jednoduché. V předposledním čtvrtletí už Nvidia vykázala příjmy této divize přes 10 mld. USD a v tom posledním pak 14,5 mld. USD. Pokud by to takto šlo dál, Nvidia by letos mohla být i v hodně vysokých desítkách mld. USD, a pokud by AMD navýšilo tržní podíl, pak by těch miliard možná mohlo být i o trochu více, než AMD očekává. Co si myslíte vy? Bude mít Danely pravdu?