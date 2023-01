Sam Bankman-Fried asi přesouvá své krypto, na Seychely poslal 689 tis. USD

Sam Bankman-Fried (SBF), bývalý šéf zkrachovalé kryptoměnové platformy FTX,

Koncem loňského prosince byl(SBF), bývalý šéf zkrachovalé kryptoměnové platformy FTX, propuštěn na kauci 250 mil. USD do domácího vězení ke svým rodičům v Kalifornii. Součástí dohody bylo i to, že nemůže utratit více než 1000 USD bez dohody se soudem. Analytik BowTiedIguana na Twitteru nicméně pátral po jeho dalších krocích a vypadá to, že SBF přesouvá své kryptoměnové prostředky na další účty, a je otázkou, co se vlastně chystá.

Z veřejné adresy SBF byla 28. prosince odeslána zbývající Etherea na jinou adresu, která původně patřila tvůrci Sushiswapu (SBF ji převzal v srpnu 2020). Na této adrese se během několik hodin objevily kryptoměny za 367 tisíc USD ze 32 různých adres patřících společnosti Alameda Research a 322 tisíc USD z dalších peněženek. 519,5 ETH (tehdy cca 629 tisíc USD) bylo pak odesláno na kryptoměnovou směrnárnu na Seychelách. Objevilo se také několik dalších přesunů např. na směnárnu FixedFloat.

I když kryptoměny mají zajišťovat vysokou míru anonymity, při znalosti majitelů adres je pak blockchain naopak veřejným záznamem o transakcích, takže je o to snáze dohledatelné pro kohokoli, co se s těmito prostředky vlastně děje. Nyní je otázkou, nakolik jsou tyto adresy nadále spojené s SBF, a zda to byl skutečně on, kdo přesuny prováděl. To, zda byly porušením podmínky propuštění, je diskutabilní. Přesuny peněz ještě nemusí být nutně utrácením.