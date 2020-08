Samsung, ARM a AMD patrně budou vyvíjet CPU pro Androidy

Samsung chce vyvíjet nové generace procesoru Exynos společně s firmou AMD a do party by měla přibýt i společnost ARM. Na její mobilní architektuře jsou totiž mobilní procesory postaveny. Nyní se tyto zvěsti objevují znovu. Podle zákulisních informací by ARM mělo pro Samsung vyvinout speciální jádra Cortex-X, ale není jasné, nakolik by měla být odlišná od nejnovější generace Cortex-X1.

Pokud jde o AMD, to by se zde nestaralo o CPU část, nýbrž o tu grafickou. Ta by tedy dodala mobilní GPU patrně pod tradičním názvem Radeon. Samsungu by to pomohlo dostat se zpět na výsluní, protože Snapdragon od Qualcommu se mu začíná pomalu začíná vzdalovat a hrozí, že by jeho vlajkové lodě s vlastními procesory mohly ztrácet na konkurenci. AMD by z toho také profitovalo, protože mobilní trh je obrovský a mít mobilní GPU v telefonech by mu hodně pomohlo.

