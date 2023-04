Samsung Exynos 2400 má prý mít 12 GPU jader RDNA2, 4krát více než dnes

Samsungu se sice s jeho procesory Exynos dlouhodobě až tak moc nedaří. Ve srovnání s Qualcommem jsou obvykle o trochu horším komplexem vlastností, když vezmeme v potaz kombinaci výkony CPU, GPU a jejich spotřeby (byť v některých oblastech vyniká, v celkovém součtu je obvykle Snapdragon dál). V Exynos 2400, o němž bude řeč dnes. Uniklé informace se věnují právě tomuto procesoru.

se sice s jeho procesory Exynos dlouhodobě až tak moc nedaří. Ve srovnání s Qualcommem jsou obvykle o trochu horším komplexem vlastností, když vezmeme v potaz kombinaci výkony CPU, GPU a jejich spotřeby (byť v některých oblastech vyniká, v celkovém součtu je obvykle Snapdragon dál). V Galaxy S23 už dokonce výrobce přešel výhradně na procesory Snapdragon od Qualcommu. Přesto ale Samsung podle zákulisních informací stále pracuje na nových modelech. Např. Exynos 2300 by měl mít 9 jader v konfiguraci 1+4+4 a vrcholem tu má být Cortex-X3 s frekvencí 3,09 GHz. Není ale jasné, zda se opravdu objeví, což platí i pro, o němž bude řeč dnes. Uniklé informace se věnují právě tomuto procesoru.

Tyto zvěsti ale je potřeba brát s rezervou jako většinu z nich. Navíc zní tak, že není jasné, jak by se něco takového mohlo vůbec v telefonech uchladit a napájet. Ostatně posuďte sami. Zatímco dnes jsou obvyklé 8jádrové mobilní procesory, Exynos 2400 by měl být 10jádrovým procesorem ve zvláštní konfiguraci čtyř různých typů nebo frekvencí jader. Nejvýkonnější jádro Cortex-X4 by tu mělo být jedno s taktem 3,1 GHz, dále tu bude 5 výkonných jader Cortex-A720. Ta ale mají být rozdělena do dvou skupin, a to 2 jádra s frekvencí 2,9 GHz a 3 jádra s taktem 2,6 GHz. Výčet má zakončovat čtvrtá skupina jader Cortex A-520 s frekvencí 1,8 GHz.



10 Core ARMv9 CPU + RDNA2 6WGP(12CU) GPU — Revegnus (@Tech_Reve) April 18, 2023

Tohle by se ještě nějak zvládnout dalo, více překvapení ale číhá na straně GPU. Tam by měl být grafický čip postavený na architektuře AMD RDNA 2. Ten najdeme už v Exynosu 2200 pod názvem Xclipse 920, jenže tam má 3 CU. V Exynosu 2400 by ale měl mít údajně 12 CU, tedy 4krát více než dnes. Takový počet má desktopový Radeon RX 6400. Je naprosto jasné, že mobilní čip rozhodně nepoběží na více než 2 GHz jako v desktopu (kde je jeho TDP 53 W), ale i tak je tu oprávněnou otázkou, kam by se spotřeba takového grafického čipu mohla dostat, co by to udělalo s teplotami a výdrží na baterie. Zde se tak spíše naskýtá otázka, zda by nemohlo jít o procesor do chromebooků nebo jiných notebooků mířených pro operační systémy pro architekturu ARM.