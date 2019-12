Samsung Foundries chce stále být světově největší výrobce čipů, za 116 miliard USD

Už dříve jsme se dozvěděli, že Samsung Foundries chce opět předhonit Intel a hodlá této vize dosáhnout s využitím obrovské finanční sumy. Dle nejnovějších informací půjde o 116 miliard dolarů, díky nimž vznikne mimo jiné také na 15 tisíc pracovních míst, a to v průběhu následující dekády. Téměř polovina celkové částky přitom půjde do výzkumu a vývoje nových technologií, přičemž 69 miliard dolarů pak bude vloženo do samotných výrobních zařízení.

Vypadá to tak, že v popředí nám zůstali tři silní hráči, a sice jednak Intel, který je momentálně v krizi, ale má obrovské finanční prostředky a plán, jak z ní vybřednout. Na koni je naopak společnost TSMC, které se daří jak technologicky, tak finančně a Samsung na tom z technologického hlediska také není vůbec špatně, i když nízký zájem o paměti mu finančně v posledních letech ublížil.

Samsung se tak nevzdává svého plánu, aby se jeho výrobní divize stala světově největším výrobcem čipů, což znamená, že by jistě chtěl i ukousnout značný podíl z koláče představujícího trh se smluvní výrobou čipů. Tomu dnes dominuje společnost TSMC a Samsung má podíl jen 18 procent. Záleží ale samozřejmě i na tom, jak dobře dokáže prodávat své vlastní produkty.

Výkonný viceprezident Samsung Foundry se nechal slyšet, že se otevírá celý nový trh díky společnostem jako Amazon, Google a Alibaba, které nemají velké zkušenosti ve výrobě čipů, ale ví, co potřebují a Samsung jim to může zajistit. Jde tak o různé specializované procesory či akcelerátory. Jako příklad tu máme třeba nové AI čipy Kunlun pro společnost Baidu. Vedle toho byly jmenovány i 5G čipy Snapdragon pro Qualcomm a údajně půjde také o velkou zakázku na výrobu 7nm GPU pro NVIDII.

V průběhu příštích 11 letech (plán sahá do roku 2030) tak Samsung vydá v průměru 10,5 miliardy dolarů za rok, a to na výzkum, vývoj i výrobu. To ovšem vedle Intelu a TSMC není zase tak obrovská částka, ostatně CapEx Intelu letos dosáhl 16 miliard s oním výjimečným navýšením a TSMC počítá se 14 miliardami.

Co se týče vývoje nových technologií, zde toho o Samsungu moc nevíme. Je zřejmé, že se bude u něj rozšiřovat EUVL a dále že chce začít od příštího roku vyrábět pomocí 5nm technologie, což je stejné jako v případě TSMC. Další plán je ale nejasný, ovšem zahrnuje 3nm proces, jenž by snad už měl využít nové tranzistory GAA (Gate All Around). Možná že tak právě Samsung bude první firma, která se posune za hranice tranzistorů FinFET, ovšem nyní to lze podat přinejlepším tak, že má k tomu příležitst, stejně jako jeho konkurenti.

