Samsung Foundry chce do pěti let ztrojnásobit výrobní kapacity

Ve čtvrtek tak bylo oficiálně oznámeno, že Samsung Foundry do roku 2026 ztrojnásobí svou výrobní kapacitu čipů, přičemž za tímto účelem bude postavena přinejmenším jedna nová továrna a další kapacity zařídí rozšíření těch stávajících. Samsung si od toho slibuje mnohem vyšší konkurenceschopnost v porovnání s TSMC a novou službou Intelu, čili Intel Foundry Services, jimž Samsung Foundry přímo konkuruje. Je tak zřejmé, že tu jde o kapacity určené pro zakázkovou výrobu.

Han Seung-hoon ze Samsungu uvedl, že jeho firma se chystá jednak rozšiřovat výrobní kapacity v domácím Pchjongteku, ale také stavět na půdě USA, ale o tom už dávno víme . Nebo snad jde o další továrnu, jejíž výstavbu Samsung ještě neohlásil? To se teprve uvidí, přičemž my víme ještě o plánované expanzi továrny S5 využívající EUVL, která se nachází poblíž korejského Hwaseongu

Je také otázka, na jakou kapacitu z hlediska waferů se chce Samsung do roku 2026 vůbec dostat, protože se od něj vůbec nedozvíme, jakou kapacitu moderních továren nabízí dnes, natož pak co v tomto případě nabízí pro zakázkovou výrobu a co má vyhrazeno pro své potřeby, čili výrobu mobilních SoC, pamětí různých typů, apod. Možná že s útokem na TSMC a Intel Foundry Services bude Samsung v blízké budoucnosti už sdílnější podobně právě jako firma TSMC, která často informuje o vývoji svých procesů a plánovaných investicích.

O kapacitách Samsungu tak víme jen od analytických firem, jako je IC Insights, dle níž měl na konci roku 2020 k dispozici něco přes 3 miliony WSPM (Wafer Starts Per Month) přepočteno na 200mm wafery. Co z toho si ale zabere výroba vlastních čipů, to se už nedozvíme.

Je také pravda, že samotná Samsung Foundry v posledních letech expanduje a získala už důležité zákazníky jako Qualcomm nebo NVIDII, přičemž počet jejích klientů se za čtyři roky přibližně ztrojnásobil. V tomto růstu chce firma evidentně pokračovat a právě i k tomuto účelu bude sloužit rozpočet 100 miliard dolarů, které má firma určené na kapitálové výdaje pro nejbližší roky.



