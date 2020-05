Samsung staví svou druhou jihokorejskou továrnu pro 5nm čipy

Často slýcháme o tom, že společnosti AMD, NVIDIA nebo dokonce i Intel by mohly využít výrobní kapacity firmy Samsung, které jsou velice pokročilé a soupeří s tím, co dokáže nabídnout samotné TSMC. Stejně tak často se ale ukazuje, že z toho nakonec nebude nic. Intel stále využívá své výrobní kapacity a AMD s NVIDIÍ zpravidla zůstávají věrny obvyklým partnerům, čili GlobalFoundries a TSMC. To ale neznamená, že NVIDIA vůbec nevyužívá služby firmy Samsung, v jejích továrnách si ostatně nechala vyrábět třeba slabší verze GPU generace Pascal.

Samsung se přitom nijak netají tím, že se chce v budoucnu stát světově největším výrobcem počítačových čipů, což zahrnuje právě i zakázkovou výrobu pro firmy jako Apple, Google, Qualcomm, Amazon a právě i NVIDIA. Nedávno se přitom spekulovalo, že NVIDIA bude vyrábět svá GPU generace Ampere právě v továrnách Samsungu, ale z toho opět sešlo a bude to opět TSMC, což se má týkat i následující generace Hopper.

Společnost Samsung tak rozjíždí svůj víceletý plán, který počítá s výrazným rozšiřováním výrobní kapacity. Jde o již známou iniciativu, která bude rozprostřena do desetiletého časového období a vyžádá si investice 116 miliard dolarů.

Mezi první hmatatelné výsledky plánu firmy Samsung bude patřit nová továrna pro výrobu 5nm čipů, jejíž výstavba nedávno začala jižně od Soulu v Pyeongtaek. Tato továrna už počítá s nasazením extrémní ultrafialové litografie (EUVL), kterou ostatně 5nm proces už běžně využívá, což platí i pro TSMC.

Dle Samsungu tato továrna poslouží především pro výrobu procesorů, 5G modemů či různých FPGA a ASIC pro strojové učení. Chystá se také pro ni začít přijímat objednávky už v druhé polovině příštího roku, ale ještě dříve bude mít připravenu továrnu v Hwaseongu, která přijde celkem na 17 miliard dolarů a začne vyrábět 5nm čipy ještě letos.

Samsung tak poté bude mít už sedm továren určených čistě pro zakázkovou výrobu čipů pro další firmy, a to šest doma v Jižní Koreji a jednu v Austinu (Texas).

