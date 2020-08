Samsung na největší lince světa rozjel výrobu 16Gb LPDDR5

Jedná se o druhou výrobní linku v jihokorejském Pyeongtaek, která se rozkládá na ploše 128.900 čtverečných metrů a právě v tomto ohledu je Pyeongtaek Line 2 největší na světě, alespoň dle tiskové zprávy firmy Samsung . To nakonec není důležité, i když to dobře ilustruje, že Samsung výrobu 16Gb pamětí LPDDR5 RAM (LP - úsporné Low Power) nerozjel s opatrností, ale právě naopak že chce řádně nastartovat éru pamětí DDR5, které budou významné pro další generace hardwaru. V případě LPDDR5 půjde především o 5G technologie, AI a budoucí mobilní zařízení.

Samsung uvedl, že pro výrobu nových pamětí využije 1Znm proces s EUV. Označení 1Z znamená, že rozlišení by se už opravdu mělo blížit 10 nm, neboť dříve jsme tu měli 1X a poté 1Y. V rámci dalšího kroku by se tak Samsung už měl s výrobou pamětí dostat pod hranici 10 nm. Co se týče EUV, jde pochopitelně o extrémní ultrafialovou litografii, díky níž může být výroba čipů na pokročilých procesech snazší, rychlejší a díky méně krokům v celém postupu také slibuje vyšší výtěžnost.

Éra pamětí DDR5 tak startuje, jak nám ostatně bylo slíbeno, ovšem pokud jde o PC, mezi ta nám nové paměti DDR5 dorazí nejdříve někdy v příštím roce. Mezi desktopy by to měly být konkrétně procesory Intel Alder Lake a vedle nich pak AMD generace Zen 4.

Samsung může nové LPDDR5 srovnávat se svými moderními LPDDR5, které nabízejí propustnost až 5500 Mb/s a kapacitu 12 Gb. Vedle vyšší 16Gb kapacity se i propustnost zvedla na 6400 Mb/s, přičemž to je pochopitelně pouze výchozí hodnota, která se bude v průběhu dalšího vývoje zvyšovat, stejně jako paměti DDR5 začínaly na 1600 Mb/s či MT/s.

Vedle toho budou i pouzdra s LPDDR5 menší, respektive o třetinu tenčí než LPDDR4, neboť pro výsledných 16 GB kapacity postačí jen osm čipů v pouzdře, zatímco s využitím LPDDR4 jich je zapotřebí dvanáct.

LPDDR5 jsou tak především o mobilních produktech, takže si ještě musíme počkat na to, až je budou následovat DDR5 jako nástupci pro dnešní DDR4. Ale jak už bylo řečeno, na ně je ještě čas.



