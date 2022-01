Samsung prezentoval MRAM: nyní na ní lze provádět i výpočty

O pamětech typu(Magnetoresistive Random Access Memory) jsme už několikrát psali a např. ve spojitosti se společnostíto bylo počátkem roku 2019 . Vývoj ale pokračuje dál a nyní zde máme nový prototyp, který umí zajímavé věci. Nejdříve si ale povězme, co to vlastně jsou paměti MRAM. Magnetorezistivní paměti jsou non-volatilním typem, k udržení informace tedy nevyžadují napětí podobně jako pevné disky nebo flash paměti v SSD a paměťových kartách. Zároveň zajišťují náhodný přístup a vysoký výkon, takže by mohly být jakousi RAM schopnou udržet svá data a nevyžadující neustálé obnovování dat.