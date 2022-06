Satelitní připojení Starlink brzy nejspíš i na luxusních zaoceánských lodích

Starlink může zdát být velmi drahým, ve skutečnosti je pro některé aplikace podstatně levnější než dnes dostupné možnosti. To platí tam, kde nelze tahat kabel, nebo kde nejsou standardní vysílače, protože by se to nevyplatilo a bylo to extrémně drahé. Tady pak přichází na řadu satelitní připojení a Starlink si to míří už Royal Caribbean Lines totiž zažádala FCC o schválení Starlinku pro použití na svých linkách.

I když se internetové připojenímůže zdát být velmi drahým, ve skutečnosti je pro některé aplikace podstatně levnější než dnes dostupné možnosti. To platí tam, kde nelze tahat kabel, nebo kde nejsou standardní vysílače, protože by se to nevyplatilo a bylo to extrémně drahé. Tady pak přichází na řadu satelitní připojení a Starlink si to míří už nejen do letadel , ale také do zaoceánských lodí. Společnosttotiž zažádala FCC o schválení Starlinku pro použití na svých linkách.

Podle žádosti vidí společnost ve službě od SpaceX "skutečné řešení nové generace". Nynější služba Voom nabízí rychlost okolo 3-5 Mbps pro cestující za 18 až 20 USD denně. Jeho nevýhodou je také to, že funguje jen do 45° zeměpisné šířky, takže jsou oblasti, kde není dostupné. Otázkou je, o kolik bude Starlink levnější (pro cestující na lodi). Starlink si účtuje 500 USD měsíčně za 500 Mbps. Pokud bychom to rozpočítali, na jeden den a 5 Mbps by to bylo 0,17 USD. Prostor ke zlevnění tu tedy je.