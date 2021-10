Scalpeři mají novou oběť, zájemce o ledničky Xbox Series X

Právě včera přitom odstartoval předprodej, a to za cenu 99 dolarů či 89 liber a vypadá to, že nová minilednička od Microsoftu bude horké zboží, o což se ostatně postarají i scalpeři. Pro ně jde o vítané přilepšení, neboť nyní je již na americkém eBay v nabídce na 30 ledniček Xbox Series X, které samozřejmě ještě nikdo nemá fyzicky k dispozici, a to za ceny mezi 300 a 350 dolary (kup hned). A to už takovou nabídku dle výpisu uskutečněných transakcí využily stovky nedočkavců. Ve Velké Británii je to obdobné s cenou mezi 250 a 300 librami.