Xbox Mini Fridge přichází právě včas před letním parnem

Xbox Mini Fridge ale bude na rozdíl od KFConsole opravdu jen minilednička, i když by si ji někdo možná mohl na první pohled s herní konzolí splést. Microsoft se chlubí, že půjde o "světově nejvýkonnější miniledničku", která navíc využije jistou Velocity Cooling Architecture.

Jak napovídá trailer, do této ledničky se může vejít kolem deseti třetinkových plechovek a my se také dozvídáme, že na trhu můžeme tento produkt očekávat ještě před začátkem prázdnin. Přesné datum se ale nedozvíme, stejně jako cenu anebo to, zda Xbox Mini Fridge bude vůbec k dostání na našem trhu. Nicméně alternativ máme i tak dost, pokud vyloženě nemusíme mít ledničku v podobě Xboxu.