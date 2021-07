Scalpeři se zaměřili na Steam Deck, platí se i jen za rezervaci

Opět se tak ukázalo, jak scalpeři ovlivňují ceny a celý trh s hardwarem. Máme tu konzole Steam Deck , které nikdo z běžných zákazníků ještě neviděl, nemohl si je osahat, přesvědčit se o tom, jak dobře na nich budou v rámci emulace na SteamOS běžet hry. Ve skutečnosti tu máme jen tiskovku, první kusy konzolí rozeslané herním magazínům a influencerům, které navíc nejsou ve finální podobě a především začátek předprodeje, který odstartoval minulý pátek.

Ve Valve se rozhodli odstartovat předprodej dlouho před začátkem samotného prodeje a rezervací nabídnout za 5 dolarů s tím, že máme možnost provést jednu v rámci jednoho účtu. Vypadá to tak, že Steam asi minulý týden zaznamenal prudký nárůst nově registrovaných účtů, přičemž scalpeři během jednoho dne vyhnali ceny až na 5000 dolarů.

Dříve firma Valve také uváděla, že chce stihnout začátek prodeji ještě v prosinci, ale to zřejmě platilo jen pro značně omezenou prvotní nabídku. Nyní platí, že nově objednávané 64GB a 256GB modely přijdou americkým zákazníkům do rukou až v druhém kvartálu příštího roku a 512GB model dokonce až ve třetím kvartálu, takže nejdříve někdy za rok. Na evropských trzích zatím takový zájem asi není, neboť aktuálně je v případě všech třech verzí konzole předpokládaný termín dodání v 1. kvartálu 2022.

Čili dle představy scalperů by leckdo měl mít zájem zaplatit 3000, 4500 nebo i 5000 dolarů za to, že si za rok bude (snad) mít možnost koupit herní konzoli do ruky v 512GB verzi, anebo 800 dolarů za 64GB verzi. Ano, v některých případech jde pouze o prodej rezervace, i když v jiných by si měl zákazník v celé částce zaplatit i celou konzoli. Valve ale zatím vybírá jen poplatek 5 dolarů za rezervaci, čili tím v podstatě dává možnost scalperům velice slušně vydělat s jen minimálním vkladem i rizikem.

Ceny jsou také ovlivněny dostupností, čili prodávané rezervace na základní 64GB model, který má zákazník dostat do konce tohoto roku, jsou k dispozici za víceméně stejné peníze jako rezervace na 256GB model s dostupností až v příštím roce.



Nakonec tu máme ještě informaci o tom, že Steam Deck využívá SSD ve slotu M.2 2230. Upgrade tak bude možný i v domácích podmínkách, i když SSD takového formátu nejsou dostupná v takovém výběru jako 2280 a slot v konzoli prý není zrovna dobře přístupný. Ale pokud půjde jen o šroubky a ne o lepidlo či rovnou zatavené pouzdro, nejedná se o problém.

