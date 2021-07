Valve představuje Steam Deck: herní konzoli na motivy Nintendo Switch

Gabe Newell tak jen naznačil to, co jeho Valve právě nyní představuje, a sice poměrně masivní mobilní herní konzoli, která se do kapsy sice vejít může, ale pohodlné to rozhodně nebude. Konzole Steam Deck ovšem sice byla právě představena, ovšem na trh se dostane až v samotném závěru roku, čili v prosinci. Valve se tak bude snažit zachytit ještě předvánoční sezónu, i když lze spíše počítat s tím, že zájemců bude více než dostupných kusů, ale uvidíme.

Platit budou 419 eur za 64GB verzi konzole a k dispozici dále bude 256GB verze za 549 eur a 512GB verze za 679 eur, přičemž tato nejdražší konzole bude navíc vybavena lepším antireflexním sklem na displeji, její úložiště bude ze všech nejvýkonnější a také k ní zákazník dostane cestovní pouzdro. Ovšem co se týče výkonu ve hrách (FPS a kvalita grafiky), nebude tu mezi jednotlivými verzemi žádný rozdíl.

Steam Deck bude založen na APU firmy AMD se čtyřmi jádry Zen 2 (4C/8T) na 2,4 až 3,5 GHz. To bude mít dále GPU s osmi CU (512 shaderů) na taktu 1 až 1,6 GHz a spotřebu mezi 4 a 15 W. Nejde tak o žádný známý model mobilního Ryzenu, ale o žádnou vyloženou specialitku také nepůjde. Bude to prostě a jednoduše pro potřeby konzole trošku upravené mobilní APU generace Renoir, které se od řadových modelů bude lišit především to, že naroubuje na pouhá čtyři procesorová jádra tu nejsilnější integrovanou Vegu s 8 CU, což není obvyklá konfigurace. Hodit se tu bude také rychlá paměť LPDDR5 s 5500 MT/s s kapacitou 16 GB, což si jistě bude pochvalovat zvláště integrované GPU.

Displej konzole má 7 palců a rozlišení 1280 x 800, čili 16:10 a zvláště na snímku zadní části můžeme dobře vidět rozmístění ovládacích prvků. Nahoře jsou pro každou ruku dvě tlačítka a stejně tak vzadu na gripech, přičemž ve předu jsou krom obvyklého křížového ovladače, tlačítek ABXY a dvou malých joysticků také dotykové plošky/trackpady. Dále tu máme konektor pro headset, slot pro Micro SD a baterii, která vydrží 7 až 8 hodin méně náročného hraní (či streamování her do konzole) či 4 hodiny v náročnějších hrách (Portal 2) nebo 5 až 6 hodin ve stejné hře omezené shora na 30 FPS.

Ale co operační systém? Jak se dalo očekávat, nepůjde o Windows, ale o speciální verzi SteamOS s Protonem, čili softwarovou vrstvou zajišťující kompatibilitu s hrami pro Windows. Jak dobře to ale bude fungovat, to se teprve uvidí. Valve také slibuje možnost připojit klávesnici, myš a monitor, ale k tomu bude asi zapotřebí dokovací stanice, která nabídne potřebná rozhraní. Nakonec se ale dozvídáme, že pokud vyloženě budeme chtít na tomto počítači Windows, budeme je moci nainstalovat, ostatně jde v podstatě o PC.

Už dnes v sedm večer startují předobjednávky, takže máte možnost si zarezervovat svou konzoli za menší poplatek (pouze jeden kus na účet).

