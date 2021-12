Scammeři si nyní vykrmují své obětní vepříky a obírají je o miliony dolarů

Vepříci jsou v tomto případě samozřejmě lidé, které si scammeři opečovávají dlouhou dobu, než je nakonec "zaříznou" čili oberou o peníze. V jednom z tisíců případů tak muž dle The Denver Channel tímto způsobem přišel o 1,6 milionů dolarů, čili je zřejmé, že scammeři se sice musí snažit dlouho a s nejistým výsledkem, ale "odměna" může být velice sladká. O tomto novém způsobu mluvila konkrétně mluvčí Global Anti Scam Organization

Je přitom zajímavé, že o zmíněných 1,6 milionů dolarů se nechal obrat 52letý softwarový inženýr Steve Belcher, který měl na platformě využívající Tether (USDT) investovat do obchodování s Bitcoinem a chtěl tím navázat na své předchozí obchodování s Bitcoinem, které mu během posledních let přineslo na 70 tisíc dolarů. Těsně před tím, než zjistil, jak se věci skutečně mají, měl na svém účtu zdánlivě 8 milionů USDT, což rozhodně není špatné, když USDT je v podstatě vždy roven stejné hodnotě v USD a liší se dle grafů většinou jen o pár procent, pokud vůbec. Tether je totiž kryptoměna s hodnotou vázanou na hodnotu amerického dolaru, čili na každý USDT má mít firma Tether Limited v bance uložen právě jeden dolar, takže to vypadalo, že si Steve svou investici dokázal zhodnotit na pětinásobek.

Pak se ale Steve od své scammerky dozvěděl, že nejdříve musí splatit jistý dluh, než bude schopen vybrat svých osm milionů, což už nebezpečně připomíná klasické e-mailové scamy žádající o peníze nutné k provedení převodu velkého objemu peněz, z nichž by potenciální podvedený měl dle slibu získat slušný podíl.

Steve Belcher vcelku pochopitelně žádal o odečtení dané sumy od oněch 8 milionů, jež dle svého přesvědčení získal. Nedozvídáme se přitom nic o tom, o jaký dluh mělo jít a na základě čeho byl vypočítán, ale pravděpodobně šlo o žádaný podíl z výnosu, a sice konkrétně 1,5 milionu dolarů. Ve skutečnosti by tak ale samozřejmě šlo o pokus vymámit z Belchera ještě další peníze pod pohrůžkou zmrazení celého účtu. Poté, co byla žádost o odečtení dané sumy od 8 milionů na účtu zamítnuta, Belcher prozřel a chtěl oslovit FBI, na jejíž stránkách našel informace o tomto konkrétním scamu, který jej připravil o životní úspory.

Po celou dobu s ním komunikovala jistá Shikuka Suzuki, se kterou se seznámil na online seznamce a která jej přesvědčila o tom, že je stejně jako on z Denveru. Komunikace se postupně stočila ke kryptoměnám a Suzuki pak Belchera přiměla k investování na konkrétní platformě, která dle něj vypadala zcela legitimně a pak jej zásobila instrukcemi o tom, kdy má longovat, kdy shortovat, atp. Čili Shiku(l)ka si Belchera v podstatě vykrmila jako čuníka a nevyšel jí až poslední krok, v němž chtěla získat dalších 1,5 milionu dolarů.



Dle FBI už počet nahlášených případů podobných scamů jen za první polovinu tohoto roku dosáhl více než 1800, což představuje 133 milionů dolarů, o které byly oběti obrány.

