Scania a ABB otestovaly MCS, megawattové nabíjení elektrických trucků

Scania a ABB si ale myslí, že mají řešení.

Elektrický pohon se nyní zavádí snad do všech oblastí dopravy včetně té letecké . Velký zájem o něj je tam, kde to ale většina lidí očekává skoro nejméně, v dopravě nákladu. Elektrický pohon je znám krátkých dojezdem, což může být (a mnohdy i je) problém. V případě rozvážkových dodávek je ale mnoho z nich provozováno sice pořád, ale na krátké vzdálenosti, a tak není divu, že se ve velkém objevují např. u kurýrních služeb. Ty zejména ve městech najedou pro mnohé překvapivě krátké vzdálenosti, na kterých stačí i poměrně malé akumulátory. Několik let se už vyrábí i elektrické rozvážkové nákladní vozy, nicméně v posledních měsících se hodně mluví i o těžkých nákladních vozech a tahačích. Tady už ale nehovoříme o desítkách nebo nízkých stovkách km denně, ale o mnoha stovkách. A tu začíná elektrický pohon narážet na problém. Společnostisi ale myslí, že mají řešení.

Pro těžké tahače se vyvíjí nový standard MCS (Megawatt Charging System), který by měl být plně standardizován v roce 2024. Už nyní ho ale na přání mohou v pilotním režimu dostat některé vozy. A jednu takovou nabíječku už výše zmíněné společnosti úspěšně otestovaly. Přesný výkon sice neznáme, ale měl by se pohybovat okolo megawattu. Ačkoli samotný nabíjecí konektor rozhodně není malý, vidíme, že se nestalo to, čím mnozí strašili. Ač se tu pohybujeme někde kolem 1 MW, nabíjecí kabel není zas až tak tlustý, jak mnozí čekali (otázkou je, jak bude vypadat při využití maxima, které má MCS podporovat, tam už to může být o něčem jiném).



Hovoří se o tom, že by systém měl využívat proudy 1500 až 3000 A, což jsou doslova šílené hodnoty, a to navzdory dost vysokému napětí, které značně převyšuje to, co známe z dnešních nabíječek elektromobilů (obvykle 400 až 800 V). Maximem má být 1250 V, což také znamená, že se počítá s nabíjecím výkonem až 3,75 MW! Není to nic nemožného, už to bylo i prakticky otestováno (ne v tomto případě Scanie a ABB). Rozhodně je na místě se ptát, kde se vezme tak obrovské množství energie, aby bylo možné dosáhnout takového vysokého nabíjecího výkonu. Další otázkou je, zda je to vůbec potřeba.

Pokud jde o Evropu, standardem je možnost řídit 4,5 hodiny s povinnou 45minutovou přestávkou, což by měl být dostatek času na to, aby vůz mohl jet další 4,5 hodiny (při rychlosti 80 km/h by to znamenalo dalších 360 km). Volvo nedávno otestovalo elektrický tahač a dosáhlo spotřeby 110 kWh/100km, počítejme ale raději vyšší hodnoty okolo 130 kWh/100km. To by na 360 km znamenalo cca 468 kWh energie a máme-li na to 45 minut, potřebovali bychom výkon 624 kW. To je teorie, jenže průběh nabíjecího výkonu postupně klesá, a když do toho započítáme další detaily, vychází nám, že špičkově by to opravdu chtělo alespoň něco kolem 1 MW. Skoro čtyřnásobek vypadá být použitelný možná tak pro nabíjení v rámci samotné jízdy, ale ne povinné přestávky (osobně však nepředpokládám, že bude kombinace tahače a nabíječek schopných takových výkonů běžná).



Tady je ale dobré nezapomenout na jeden detail. Pokud je akumulátor dostatečně velký, pak při příjezdu k nabíječce nemusí dobíjet celých 360 km. Příklad. Má-li vůz dojezd 600 km, ujede 360 km, zbývá mu 240 km. Pak na další 360km trasu potřebuje dobít jen 120 km a ne 360. Tedy si vystačí i s pomalejším nabíjením. Pochopitelně, takto jednoduché to není, protože by určitě měl mít nějakou rezervu, jde tady o onen koncept. Čím větší akumulátor, tím více zbyde energie při příjezdu k nabíječce, tím méně je potřeba nabít, tedy tím menší je potřeba toho nejrychlejšího nabíjení v rámci povinné přestávky. Budou-li mít tahače akumulátory velké, aby jen tak tak zvládly ony 4,5hodinové přesuny, bude to pořádně o nervy. Připomeňme ještě, že společnost Milence (Volvo, Traton a Daimler) chtějí v následujících 5 letech postavit po Evropě 1700 rychlonabíječek se systémem MCS. Scania předpokládá, že v roce 2030 bude polovina vyrobených vozů už elektrických.



Scania současně zavádí službu Scania Charging Access pro nabíjení elektrických vozů a aplikaci Scania Driver App. Tím má vzniknout služba přístupu a placení za nabíjení. Jedním z příkladů nabíječek bude ta pro logistickou společnost Falkenklev ve Švédsku. Nabíjecí hub nabídne výkon 1,6 MW, místo pro 22 vozů a 2MWh vyrovnávací akumulátor. Scania pro Falkenklev dodá 5 elektrických trucků.