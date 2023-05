Northvolt s Cubergem oznamují projekt Li-Ion pro letadla, už mají 405 Wh/kg

Mnozí to považují za nerealizovatelné, nicméně až překvapivě vysoké množství společností vidí velkou budoucnost v elektrické letecké dopravě. Nějaké menší letouny už byly otestovány , hodně se mluví o létajících taxi v podobě eVTOL , a zdá se, že se asi nepočítá jen s dopravou na krátké vzdálenosti v řádech desítek nebo menších stovek kilometrů, ale patrně i s delšími lety. To ale ještě potrvá pěknou řádku let. Své chce k tomu říci také společnostze Švédska a její americká odnož. S těmi se nesetkáváme poprvé. V loňském červenci úspěšně otestovaly akumulátory s hustotou 380 Wh/kg , nedávno také Northvolt spolu se Scanií oznámil akumulátory pro nákladní vozidla s životností na 1,5 milionu km . A nyní tu máme ony akumulátory pro letadla.

Pokud bychom to vztáhli na elektromobily, tak např. Mercedes-Benz EQS má 108 kWh využitelných ze svého 120kWh akumulátoru. O něm se šušká , že by měl vážit lehce přes 700 kg. V případě tohoto typu akumulátorů od Northvoltu a Cubergu by se jeho hmotnost snížila na necelých 430 kg a ušetřil by tak přes 270 kg hmotnosti.