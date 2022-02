Schenker varuje před nedostatkem nových herních notebooků

Společnost Schenker se tak vyjádřila k tématu dostupnosti potřebných komponent, které mají posloužit pro sestavení nových modelů herních notebooků založených na procesorech Ryzen 6000 či Alder Lake. Z pohledu běžného zákazníka se přitom nezdá, že by na trhu aktuálně existoval nedostatek notebooků včetně herních modelů a jejich ceny nerostou do nebe. Naopak se už delší dobu mluví o tom, že klesá poptávka po nových počítačích, i když to se týká PC obecně a ne herních strojů. Jaké tak mají být příčiny nedostatku dle firmy Schenker?

Je to obvyklá směs problémů s dodavatelským řetězcem ovlivněným pandemií, lockdowny. složitou logistikou a kapacitou přepravy a také rostoucími cenami i vlivem nehod ve výrobě polovodičových součástek. Zde tak Schenker evidentně naráží na nedávný případ kontaminace výroby pamětí NAND Flash v továrnách firem WD a Kioxia

Firma sděluje, že její partneři a dodavatelé aktuálně posunují dodací lhůty a zpoždění dosáhnou i několika týdnů, jak uvádí Tom Fichtner z XMG. To se konkrétně nedotkne třeba modelu XMG NEO 15 (E22) s vodním chlazením OASIS, který byl představen už na začátku roku a v polovině března by se měl dostat na trh. V jiných případech, jako je XMG FUSION 16 či nové verze XMG PRO s novými procesory Alder Lake je ale datum vypuštění na trh dosud nejasné a výrobce ještě ani neví, jaké nasadí ceny. Veškeré plánování tu totiž naráží na neustále se měnící situaci na trhu s komponenty.

Dále byl zmíněn i rostoucí počet případů nákazy variantou omikron v čínském Su-čou, kde už byl nařízen částečný lockdown, některé firmy musely uzavřít své továrny a jiné alespoň snížit počty zaměstnanců ve výrobě. V tomto regionu přitom mají své provozy firmy jako Bosch, United Electronics Corporation (UMC), Samsung a z hlediska XMG pak především partneři Clevo a Uniwill.

V každém případě ale nelze problémy firmy Schenker aplikovat i na velké výrobce formátu Lenova, Dellu či HP, kteří jednotlivě drží i více než 20 % světového trhu. Ti jednoduše neřeší problémy stejného kalibru jako malí výrobci počítačů, čili v jejich případě nemusí zákazník na nabídce trhu vůbec nic poznat. Ale teprve uvidíme, jak to bude s dostupností zbrusu nových modelů s moderními procesory AMD a Intel.



Ceny souvisejících / podobných produktů: