WD zdražuje své NAND Flash, trh nakonec přijde o 14 EB a ceny SSD rostou

Jak dobře víme, že Western Digital a Kioxia kvůli kontaminaci ve svých továrnách musí počítat se značně sníženým výstupem. Konkrétně přijdou o cca 6,5 exabajtů v pamětech NAND Flash, což se týká jak poškozených právě vyráběných waferů a samozřejmě i těch, které kvůli řešení celé události nestihnou být zpracovány.

Svůj odhad pak připojila jako obvykle i společnost TrendForce, dle níž lze namísto 5 až 10procentního poklesu cen NAND Flash počítat růstem, a to rovněž o 5 až 10 procent, čili trh zasažen bude, a to značně. Nyní i firma Western Digital svým partnerům sděluje, že "ceny se v krátkodobém horizontu výrazně zvýšily" a že sama "okamžitě zvyšuje ceny všech svých flashových produktů". Jinými slovy, za tento průšvih zaplatí zákazníci, ale budou to i ti koncoví?

Neznamená totiž, že zvýšené ceny samotných pamětí se musí nutně promítnout do cen koncových produktů, nicméně lze to očekávat. Navíc se dozvídáme, že oněch 6,5 exabajtů se mělo týkat pouze pamětí vyráběných pro WD, přičemž dané továrny slouží také firmě Kioxia (dříve Toshiba Memory) a celkově by pak mohlo jít dle THW o přibližně 14 exabajtů. A to už skutečně není zanedbatelný objem, neboť se jedná o téměř 7 procent celosvětové výroby v loňském roce a také je to téměř čtvrtletní kapacita továren provozovaných společně firmami WD a Kioxia. Pak už se skutečně nemůžeme divit tomu, co uvádí firma TrendForce a pochopitelná je i reakce firmy WD.

Nyní zbývá už jen sledovat dopad na ceny SSD na koncovém trhu, neboť se očekává, že alespoň část onoho zdražení se do nich promítne. Navíc se dá říci, že už to začalo, neboť například průměrné ceny 1TB WD Blue (2,5") náhle vystřelily nad 3000 Kč, i když minimální se ještě drží. Pohyb lze zaznamenat i v případě M.2 modelů jako WD Blue SN570. V případě cen SSD od jiných výrobců, kteří nepoužívají paměti od WD či Kioxie, jako je třeba Samsung, je zatím klid, ale to nemusí vydržet dlouho.

Pokud tak někdo plánuje koupi nového SSD a čekal už jen na ještě příznivější ceny, měly by se dle toho zařídit.



