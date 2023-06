Seagate: první disky s HAMR mají 32 TB, v laboratoři zkouší už i 5TB plotny

Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) se už čeká nějakou dobu. V Seagate už dodává první vzorky takových disků svým obchodním partnerům, a nyní vyšlo najevo, že jde o 10plotnové disky s 3,2TB plotnami. Jejich celková kapacita tak činí 32 TB a už letos by měly být komerčně dostupné. Pokud jde o starší technologie, Seagate se nechal slyšet, že technologie PMR skončí na kapacitě 24 TB a žádné větší disky s touto technologií už nebudou. Přijdou ještě 28TB pevné disky, ty už ale budou využívat technologii SMR. Nicméně tato kapacita bude pro SMR konečnou. Cokoli nad 28 TB už bude HAMR.

Po 32TB discích s technologií HAMR bychom se měli dočkat i 36TB a posléze i 40TB kapacity (patrně v příštím roce nebo roce 2025). Všechny tyto modely budou mít 10 ploten a 20 hlav, tedy se kapacita ploten navýší na 3,6 TB, resp. 4 TB. Tím ale Seagate nekončí. Říká, že v laboratořích už testuje i 5TB plotny. Prozatím jde o jednoplotnový 5TB disk, nicméně pokud testy dopadnou dobře, mohlo by to znamenat vznik i 50TB disků HAMR (s těmi se počítá na rok 2026).

Samotná výrobní cena disků HAMR by se u různých kapacit příliš měnit neměla, protože nezávisle na kapacitě jsou náklady na materiály velmi podobné. Seagate nicméně říká, že v tomto případě by chtěl mít na discích vyšší marže, takže ačkoli by nové HDD měly zákazníkům snížit náklady lepším poměrem ceny a výkonu, nechce ho zlepšovat až moc. Primárním cílem je tu zlepšit finanční pozici společnosti, přičemž i přesto se má o něco zlepšit užitná hodnota pro zákazníka. Jinak řečeno, nepůjde o zrovna lidovou záležitost.