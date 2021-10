Seagate rozjíždí výrobu 20TB disků, zájem je i o MACH.2

Nejde tak o 20TB disky využívající technologii HAMR s laserem zahřívajícím místo zápisu, ale ještě starou a dobře známou PMR, čili technologii s kolmým zápisem a navíc ještě TDMR. Jde o technologii, která se už blíží SMR, ovšem stopy v případě TDMR ještě nejsou překrývané, ale jsou si už tak blízko, že pro spolehlivé čtení jedné stopy je třeba využít více hlaviček umístěných těsně vedle sebe. Postačí třeba i dvě na to, aby řadič mohl ze signálu obou lépe rekonstruovat signál čtené stopy, neboť díky datům z vedlejších hlaviček ví, co mu do něj vstupuje.

Jsou to tak nedávno ohlášené disky , jež si Seagate připravuje i pro běžné zákazníky, čili ty by se měly objevit v obchodech. Firma nyní uvádí, že v předchozím kvartálu začal s výrobou 20TB disků PMR, které mají za úkol na trhu doplnit stejně velké HAMR disky, jež ovšem běžný zákazník v nabídce obchodů neuvidí, neboť jde o hardware nabízený exkluzivně provozovatelům hyperscale cloudových datových center a Seagate si je pochopitelně montuje také do svých systému Lyve. Zdroj též uvádí, že tyto modely s HAMR mají jistá specifika, která firmě Seagate znemožňují je dodávat všem zákazníkům, čili i do maloobchodu.

Pro nás tak budou určeny 20TB PMR disky, které by se už v dohledné době měly dostat na trh vzhledem k tomu, že už se rozjíždí jejich masová výroba.

Vedle toho tu máme také téma technologie MACH.2, která využívá dvě sady nezávisle ovladatelných ramen s hlavičkami, čili výsledný disk se pak chová v podstatě jako dva v režimu RAID 0, ovšem pouze interně, zatímco navenek je to prostě jeden velice rychlý pevný disk. I v případě těchto modelů se zvyšuje produkce, což by mělo znamenat, že už nebudou k dispozici jen pro pečlivě vybrané zákazníky, jako byl například Microsoft. Seagate nyní hlásí, že o tyto disky je velký zájem a že se je chystá vyvíjet i v kapacitách přes 30 TB, což by tak mělo automaticky znamenat i využití technologie HAMR.

Jde tu aktuálně a konkrétně o Exos 2X14 s kapacitou 14 TB, což jsou tedy interně v podstatě dva 7TB disky s otáčkami 7200 RPM a 256MB cache. Do běžných PC se ale moc nehodí už kvůli rozhraní SAS 12 Gb/s, které není standardní výbavou základních desek. S přenosovými rychlostmi až 524 MB/s se ale takovéto disky už blíží tomu, co nabízí SSD pro SATA.

