Seagate už letos na jaře uvede 30TB HDD s technologií HAMR

Pevné disky se letos zase posunou o velký kus dál. Společnost Seagate totiž při vyhlašování finančních výsledků řekla, že druhá generace technologie HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) by se měla začít velkosériově vyrábět už v následujícím čtvrtletí tohoto roku. Nicméně i do té doby se mají objevit další novinky. Hovoří se o pevných discích s klasickým záznamem CMR/PMR s navýšenou kapacitou plotny na 2,2 TB, což by znamenalo pevné disky s kapacitou až 22 TB. Dostat by se mělo i na technologii SMR, kde by se omezený počet zákazníků mohl dostat k HDD s kapacitami až do 24 TB.



HAMR by ale měl postupem času umožnit nasadit až 5 TB na jednu jedinou plotnu. Prozatím se má začít s kapacitou "jen" 30 TB, a to už v průběhu následujícího čtvrtletí (někdy mezi dubnem a červnem). To je vskutku významný nárůst kapacity z dnešních čísel (nepletu-li se, maximem je 22 TB u WD ). Už mezi lety 2024 a 2025 by měla kapacita HDD s HAMR narůst na 40 TB a v roce 2026 se máme dočkat dokonce 50TB disků. Přestože půjde o velkosériovou výrobu, nadále půjde o produkt s omezenou dostupností. Zamíří především do nejvyšších tříd, což je omezeno schopností vyrábět takové množství pevných disků (nízká výtěžnost). To by se pochopitelně mělo v průběhu času zlepšovat a během následujících let by se technologie HAMR měla podívat i do středních a nižších tříd HDD.

Ve finančních výsledcích firmy jsme se dozvěděli také několik dalších zajímavých informací. Např. pevné disky nadále tvoří přes 88 % příjmů společnosti, zatímco SSD jen necelých 12 %. Největší podíl na tom mají OEM partneři, kteří se postarali o 72 % příjmů firmy. Maloobchod (retail) pak tvoří jen 12 %. Celkově bylo distribuováno 112,5 EB kapacity a průměrná jednotka má kapacitu 7,3 TB.