Seagate využije Xbox Velocity Architecture a nabídne rychlé úložiště

Nový Xbox bude dle specifikací poskytnutých Microsoftem velice výkonný kus hardwaru, ostatně nabídne výkon 12 TFLOPS, který se navíc týká pouze grafiky a zvlášť budeme moci počítat ještě výkon osmi procesorových jader Zen 2. Nyní tu ale máme téma Xbox Velocity Architecture, kterou využije i společnost Seagate pro své vlastní produkty, což by tak mělo znamenat i využití I/O systému DirectStorage

DirectStorage je tak pouze jedna součást Xbox Velocity Architecture a Seagate by měl této věci využít, neboť hlásí, jak jeho úložiště nabídnou extra úložný prostor bez dopadu na výkon. DirectStorage má za úkol při neustálém přísunu dat uložených na SSD snížit procesorové zatížení, aby se CPU mohlo věnovat užitečnějším věcem. K danému účelu tak má stačit jen malý zlomek výkonu jediného jádra. A krom toho, DirecStorage se stane součástí DirectX, takže se později dočkají i uživatelé Windows PC.

Seagate Storage Expansion Card pro Xbox Series X má za úkol rozšířit základní úložný prostor konzole, a to prostřednictvím rozšiřujícího slotu. Do toho tak jednoduše zasuneme modul (či dříve bychom řekli cartridge) s 1TB SSD, které dle Seagate bude mít stejný výkon jako hlavní SSD a rovněž využije výhod Velocity Architecture. Přímo z SSD se tak budou moci zavádět hry, pro což bude mít uživatel jinak jen výchozí 1 TB úložného prostoru.

Hry nám v posledních letech značně nabobtnaly a dnes už zcela běžně zabírají přes 50 GB dat nebo i víc. A ačkoliv výpočetní výkon nového Xboxu se zvedl přibližně na desetinásobek, kapacita úložného zařízení je pouze dvojnásobná, ale to ovlivnil onen prostý fakt, že dříve tu byly standardně 500GB pevné disky, zatímco dnes tu je elektronické SSD s výrazně vyšší cenou vzhledem ke kapacitě, ovšem i datovou propustností.

Čili právě proto se bude velice hodit slot pro další úložné zařízení, které by nakonec nemuselo nabídnout pouze další 1 TB, ale nyní je to přesně tolik, kolik Seagate slibuje. Ten zatím nezveřejnil cenu a ani datum začátku prodeje, ale na to je pochopitelně ještě spousta času. Můžeme ale očekávat, že Seagate Storage Expansion Card rozhodně nebude cenově srovnatelná s prostým M.2 SSD, takže zákazníci si připlatí.

Microsoft také už uvedl, že úložnou kapacitu nového Xboxu bude možné zvýšit pomocí USB disků, ale ty nenabídnou dostatečný výkon pro Velocity Architecture, takže na ně asi ani nebude možné instalovat hry, ale uvidíme.

