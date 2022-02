SEC opět předvolává Muska kvůli jeho tweetům

Od roku 2018 je Elon Musk a Securities and Exchange Commission (SEC) jak na ostří nože. Vše odstartoval nechvalně známý tweet o záměru převzít Teslu do soukromých rukou, který vyšel 7. srpna 2018. Napadalo se to, že pomocí tweetu by se takové informace neměly zveřejňovat, i to, že financování nebylo zajištěno až tak dobře, jak naznačoval tweet. Vše nakonec "skončilo" několika pokutami a dohodou, že Tesla bude kontrolovat Muskovy tweety, které by se měly týkat financí Tesly a jiných záležitostí souvisejících s tím (např. množství prodejů a podobně).

Jak ale ukázal čas, Musk si s tímto moc hlavu nedělá a v roce 2019 vydal např. tweet, kde odhadoval, že Tesla vyrobí okolo 500 tisíc Modelů 3 (původně se předpokládalo 360 až 400 tisíc). Takové výroky mohou významněji zahýbat cenou akcií, což se SEC pochopitelně nelíbilo. Musk tyto zásahy SEC považuje za protiústavní převzetí moci a jede si nadále svou.



Nejnovější předvolání, o kterém se dozvídáme, je z 16. listopadu 2021. To bylo podáno jen několik dní poté, co Musk na Twitteru uspořádal anketu o tom, zda má prodat 10 % svých akcií Tesly. Ostatně kvůli tomuto už čelí žalobě . Předmětem posledního sporu je blíže neurčené vyšetřování toho, jak Tesla dodržuje procesy stanovené dohodou se SEC.

