SEC zažaloval kryptoměnové platformy Binance i Coinbase

Před půl rokem, v listopadu 2022, krachla jedna z největších kryptoměnových platforem,. Její šéf Sam Bankman-Fried (SBF) se z kryptoměnové ikony a kryptoměnového guru v podstatě přes noc stal největším kryptoměnovým padouchem. Tehdy se o to do značné míry zasadila konkurenční firma, která chtěla nejprve FTX odkoupit, aby pak od záměru ustoupila kvůli šílenému nepořádku v účetnictví FTX, které "bylo ještě horší, než se čekalo". Vyšetřování nakonec ukázalo, že SBF a jeho kumpáni přelévali prostředky z jedné firmy do druhé, investovali do velmi riskantních podniků a především sahali na prostředky uživatelů, na které vůbec sahat neměli. Bankman-Friedovi nyní hrozí tolik let za mřížemi, že by potřeboval ještě jeden život navíc, aby se k důchodu druhého života podíval ven z vězení.