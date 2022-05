Šéf Arm China byl konečně nahrazen, ale stále se snaží bránit

Je to sotva pár dní, co jsme se dozvěděli, že se společnost SoftBank rozhodla rázně zakročit proti Allenu Wu . Nyní se od Reuters dozvídáme, že už je v podstatě hotovo, čili že Wu už ve vedení Arm China nefiguruje, ačkoliv se sám snaží ještě svou pozici bránit. Zarážející je tu především rychlý vývoj situace, neboť Allen Wu odmítal po svém oficiálním odvolání opustit vedení firmy Arm China už od roku 2020, což naznačuje, že mu to bylo dosud tak trochu trpěno.