Softbank má plán, jak vystrnadit samozvaného šéfa Arm China, ten se brání

Allen Wu se tak po nezdařené akvizici ze strany NVIDIE stal pro Arm problémem číslo jedna , neboť ten fakt, že drží značný podíl v podniku Arm China, který ani nedává k dispozici informace o finančních výsledcích, mohl snadno překazit plánovaný vstup na burzu a prvotní emisi akcií. Nedávno jsme se přitom dozvěděli, že podíl v Arm China byl či snad bude převeden na jistý nezávislý subjekt , což by mělo samo o sobě firmě Arm uvolnit ruce. Ale tak snadno to dle nejnovějších zpráv nevypadá, přeci jen jde stále o firmu, která představuje pro Arm vstupní bránu na velice důležitý Čínský trh.

Nyní se díky Yahoo! Finance dozvídáme, že Softbank podniká kroky k tomu, aby byl Allen Wu co nejdříve zbaven své pozice a Reuters doplňuje, že investoři se k tomu rozhodli v hlasování s poměrem 7:1. Wu se ale brání a nyní se rozhodl podat další, již třetí žalobu na svou firmu Arm China (neboť právě ta jej oficiálně propustila) a s tou se Softbank bude muset vypořádat, než bude moci Arm vstoupit na burzu.

Softbank ale nyní podniká vlastní kroky ve vyšších patrech. Konkrétně má u čínské vlády zažádáno, aby vyměnila hlavního představitele Arm China ve své databázi a aby připravila novou firemní pečeť, přičemž tyto informace nejsou oficiální a jednání má probíhat zatím ještě neveřejně. Čili Arm China a ani Softbank tyto zprávy nekomentují.

Nicméně dle THW by mohla být nová pečeť vydána už v řádu dní, ale co může následovat poté, to se zatím nedozvídáme. Softbank ale v každém případě míří k tomu, aby mohla vypustit Arm na burzu nejpozději před koncem prvního kvartálu příštího roku.