Šéf VW přiznává, že Tesla jde kupředu 2krát rychleji než konkurence

Tesle myslet co chceme, její úspěchy ji ale nelze upřít. Zatímco tradiční automobilky to bezkoncepčně zkoušely s elektromobily už hodně dávno (VW s Golfem např. už v 1. generaci na počátku 80. let, BMW a Mercedes se svými základními modely na přelomu 80. a 90. let), Tesla byla v podstatě první, kdo s elektromobily opravdu uspěl. Důvodů může být hodně, které jsme podrobněji

Můžeme si omyslet co chceme, její úspěchy ji ale nelze upřít. Zatímco tradiční automobilky to bezkoncepčně zkoušely s elektromobily už hodně dávno (VW s Golfem např. už v 1. generaci na počátku 80. let, BMW a Mercedes se svými základními modely na přelomu 80. a 90. let), Tesla byla v podstatě první, kdo s elektromobily opravdu uspěl. Důvodů může být hodně, které jsme podrobněji rozebrali v loňskému článku . Ve zkratce by to mohlo být např. to, že se nesnažila udělat lidový EV, což v podstatě není možné ani dnes, natož před 15 lety (částečně se povedlo Nissanu s Leafem), ale šla do high-endu, kde to jsou lidé ochotni zaplatit. Představila také koncepci nejen domácího nabíjení, ale také síť Superchargerů. Není divu, že se Tesly obávají i takoví velikáni jako Volkswagen.

Herbert Diess z VW už loni přiznal, že tradiční výrobci včetně z VW už loni přiznal, že tradiční výrobci včetně VW nestačí Tesle konkurovat , a obavy vyjádřil také z rostoucí čínské konkurence. Nyní se opět vyjádřil pochvalně na adresu Tesly, která dle jeho názoru jde v některých ohledech dopředu 2krát rychleji než konkurenční společnosti. Může to být trochu překvapivé zrovna v této době, kdy Tesla už nějakou dobu nic nového nepředstavila a uvedení nových modelů stále odkládá (mnohé už o několik let). Na druhou stranu to vypadá, že příští rok by to už opravdu mohlo vyjít (nová továrna v Texasu už funguje), takže se snad opravdu dočkáme smrště nových modelů, jako jsou Roadster, Semi nebo Cybertruck. Nezapomeňme, že Tesla už dnes vyrábí více vozů než Škoda (a to i bez nové texaské a berlíské továrny, které byly letos spuštěny), s čistě elektrickým portfoliem je na polovině výroby BMW nebo Mercedesu a dá se předpokládat, že za rok 2023 oba dva tyto výrobce dorovná, možná i některého z nich předběhne.

Připomeňme však, že Elon Musk se včera vyjádřil, že má "super špatný pocit" z ekonomiky a hodlá propustit cca 10 % pracovní síly. Výroba Tesly by tak nemusela růst o tolik, kolik se dalo doteď předpokládat. Na druhou stranu, pokud by měl o ekonomice pravdu, nepříjemné dopady by pravděpodobně postihly i konkurenci. Včera byl na burze dost "červený" den (např. index NASDAQ Composite klesl o 2,5%), nicméně akcie Tesly patrně i v důsledku Muskova vyjádření spadly o více než 9 %.

Vraťme se ale k VW. Ten v Tesle spatřuje velký vzor a hodlá investovat 2 mld. EUR (téměř 50 mld. Kč) do vybudování nové továrny ve Wolfsburgu, která nebude trpět na tradiční zaostalost výroby a roztříštěnost výrobních procesů. Jeden vůz by měl být vyroben za 10 hodin, což je zlomek toho, co je dneska potřeba.