Šéf Xboxu nevidí hlavní konkurenci v Sony, ale v Amazonu a Googlu

Microsoft nezažil zrovna nejlepší konzolový cyklus v případě Xbox One. Oproti konkurenci v podobě PS4 i oproti předešlé Xbox 360 byly prodeje velice slabé, ostatně Xbox One se dosud prodalo na 46,5 milionů kusů, zatímco Xbox 360 si našly 85,8 milionů zákazníků. Někdo by tak mohl očekávat, že Microsoft se nyní bude snažit zaměřit právě na to, aby měl lepší nabídku než konkurence v podobě firmy Sony, ale Phil Spencer to tak nevidí.

Spencer uvedl, že má sice velký respekt před společnostmi Sony a Nintendo, ale do budoucna vidí jako hlavní soupeře firmy Amazon a Google. Tvrdí totiž, že tradiční herní společnosti mají aktuálně už špatnou pozici, a to proto, že neinvestovaly do cloudu stejně jako Microsoft a jiné firmy. Nechce tak přistoupit na klasické "formátové války", zatímco Amazon s Googlem se budou snažit oslovit sedm miliardy lidí celého světa. A právě to je konečný cíl.

Šéf Xboxu takto komentoval situaci v článku o tom, jak technologičtí giganti jako Google, Amazon, Facebook a Apple monetizují hraní a herní služby. Je tedy naprosto zřejmé, že jde o streamovací herní služby jako Google Stadia či Apple Arcade. Do toho přitom spadají i klasické streamovací video služby jako YouTube, které se mohou s herními doplňovat, například tak, jak to vidí Google: při sledování herního videa na YouTube stiskem tlačítka ihned vstoupit do hry.

Nicméně pokud jde zrovna o Sony, pak to rozhodně není nepolíbeno streamem, však už od roku 2014 provozuje vlastní PlayStation Now a od předchozího roku na této službě spolupracuje se samotným Microsoftem. A jsou tu i další firmy, které se tlačí do popředí, jako nejnověji NVIDIA se svou GeForce NOW

Vedle toho je podivné, že Phil Spencer v době, kdy už se na trh pomalu chystá nová generace herních konzolí, mluví právě o streamování jako o tom opravdovém kolbišti, na kterém se odehraje hlavní souboj mezi herními společnostmi. Pokud něco ukázal v posledních měsících Google a jeho Stadia, pak především to, že ještě zdaleka nejde o službu, kvůli níž by zákazníci začali hromadně zahazovat konzole a herní PC. Herní streamování může být technologie budoucnosti, ale ještě než ta dorazí, odehraje se přinejmenším jeden další souboj konzolových generací.

Ostatně streamovací služby mohou být dokonalé, jako že nyní nejsou, ale v důsledku bude jejich použitelnost stejně nakonec záviset na tom, co Microsoft, Google a ani Amazon nemohou dobře ovlivnit: na stabilitě a kvalitě internetového připojení dostupného veřejnosti.

