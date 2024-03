SEGA prodává Relic Entertainment, tvůrce Company of Heroes

Relic Entertainment vzniklo v roce 1997 a jeho první vydaná hra byla vesmírná real-time strategie Homeworld (tu jsme si nedávno připomněli v THQ, která jej přejmenovala na THQ Canada. V prosinci 2012 ale THQ vyhlásilo bankrot, na základě čehož studio v lednu 2013 koupila japonská SEGA. Ta jej následně přejmenovala zpět na Relic Entertainment. Kanadské vývojářské studiovzniklo v roce 1997 a jeho první vydaná hra byla vesmírná real-time strategie(tu jsme si nedávno připomněli v aktualitě o jejím remasteru ), jež měla velký úspěch díky svému unikátnímu 3D zpracování, zábavné hratelnosti a poutavému příběhu. V květnu 2004 jej koupila společnost, která jej přejmenovala na THQ Canada. V prosinci 2012 ale THQ vyhlásilo bankrot, na základě čehož studio v lednu 2013 koupila japonská. Ta jej následně přejmenovala zpět na Relic Entertainment.

A teď po 11 letech SEGA oznámila, že Relic Entertainment prodává společnosti, kterou nově vytvoří investiční společnost Emona Capital LLP, přičemž podrobnosti transakce nebyly zveřejněny (kromě toho také plánuje propustit dohromady 240 lidí ze svých poboček ve Velké Británii, konkrétně v Creative Assembly, Sega Europe a Sega Hardlight).

update 1.6 pro Company of Heroes 3, který by měl vyjít už v dubnu a měl by obsahovat nový obsah a funkce, jež byly v rámci komunity žádané. V následující tabulce je přehled všech vydaných her, které vytvořilo studio Relic Entertainment: Relic o tom také informoval na svém účtu na Twitteru a uvedl, že díky zajištění externího investora se z nich stane nezávislé studio. A že se nic nezmění na tom, aby nadále vytvářeli úžasné herní zážitky. Stále mají v plánu podporovat své aktuální tituly, do čehož patří i očekávanýpro, který by měl vyjít už v dubnu a měl by obsahovat nový obsah a funkce, jež byly v rámci komunity žádané. V následující tabulce je přehled všech vydaných her, které vytvořilo studio Relic Entertainment:

Název hry Rok vydání Žánr Vydavatel Homeworld 1999 RTS Sierra Studios Impossible Creatures 2003 RTS Microsoft Game Studios Homeworld 2 2003 RTS Sierra Studios Warhammer 40,000: Dawn of War 2004 RTS THQ The Outfit 2006 TPS THQ Company of Heroes 2006 RTS THQ Warhammer 40,000: Dawn of War II 2009 RTS THQ Warhammer 40,000: Space Marine 2011 TPS THQ Company of Heroes 2 2013 RTS SEGA Warhammer 40,000: Dawn of War III 2017 RTS SEGA Age of Empires IV 2021 RTS Xbox Game Studios Company of Heroes 3 2023 RTS SEGA

Seznam ale mohl být ještě o něco delší, jelikož 31. března 2011 došlo ke zrušení strategie Company of Heroes Online a 22. ledna 2013 ke zrušení strategie Warhammer 40,000: Space Marine 2. Pokud Vás zajímá herní historie, doporučuji následující video dokument o tomto studiu, které zpracoval magazín GameSpot (má jen 18 minut):





V diskuzi můžete uvést, kterou z výše uvedených her považujete za nejlepší a z jakého důvodu. Za mě je to první díl Company of Heroes kvůli jeho tehdy inovativní hratelnosti, způsobu vyprávění příběhu a podobě jednotlivých misí, nicméně velmi těsně je na druhém místě první Homeworld.