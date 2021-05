Senátor New Yorku chce kvůli studii zastavit místní těžbu kryptoměn na tři roky

Bill S6486 se tak prostě týká toho, že má být provedena tříletá studie o vlivu těžby na životní prostředí, čili právě po dobu tří let by byla těžba v New Yorku zakázána a poté by bylo na základě výsledků rozhodnuto, co bude následovat. To se samozřejmě týká zvláště velkých těžebních farem, které vznikají i v bývalých elektrárnách či továrnách, a to především v severní oblasti státu označované jako Upstate New York.





Například nedávno jsme se mohli dozvědět o vesničce Dresden nedaleko Rochesteru a Buffala, kde je umístěna právě stará elektrárna a v ní funguje těžební farma na Bitcoin. V ní plánují navýšení svého výkonu pro těžbu na čtyřnásobek, a to cca v horizontu roku a půl. A tento vývoj přirozeně vyvolává obavy o to, kam se bude těžba Bitcoinu ubírat, přičemž těžaři v New Yorku zase nyní mohou být nervózní z nového návrhu zákona.

Zatím také není jasné, kdo by měl v New Yorku na tři roky mít zakázanou těžbu, čeho a na čem. Nemusí jít pouze o Bitcoin a ani o žádnou jinou měnu využívající výpočetní výkon, ostatně nově tu máme Chia využívající především kapacitu pevných disků, což s ohledem na spotřebu energie mnohem úspornější. Lidé těžící ve svých domácnostech na svých PC se asi nemusí obávat, leda by nešlo běžnou domácí výbavu, ale o výkonné těžební rigy s podezřele vysokou spotřebou. Server Tom's Hardware ale oslovil kancelář senátora Parkera, aby bylo právě toto upřesněno.

Bill S6486 je ovšem zatím jen na začátku své poutě jako návrh zákona pro stát New York. Pokud se dostane k projednání v senátu tohoto státu a bude schválen, následně jej ještě musí podepsat guvernér, který má právo veta.

A pokud bude zákon schválen, bude provedena studie, která by měla být podobná zkoumání dopadů frakování z roku 2008, které nařídil nyní již bývalý guvernér David Paterson. Následovalo šest let zkoumání a diskuzí a nakonec v roce 2014 aktuální guvernér Andrew Cuomo oficiálně v New Yorku frakování zakázal, což bylo později uzákoněno.

