Seznam ukazuje doporučené ceny NVIDIA RTX 3050 mezi 249 a 489 USD

Bývalo obvyklé, že ceny grafických karet začínaly na doporučených koncových cenách (MSRP), které stanovila NVIDIA a ty lepší kousky se silnějším chlazením, napájením a přetaktovaným GPU byly dražší, ale zase ne tak moc dražší, aby zasahovaly hluboko do cenové hladiny silnějších karet. Tyto časy jsou ale pryč a my dobře víme, že takový Asus si volí doporučené ceny dle svých potřeb a samozřejmě nebude sám.

Od GamersNexus tu nyní máme tabulku, která ukazuje uváděné MSRP různých karet, mezi nimiž jsou zvýrazněny modely, které mají být dostupné za základních 249 USD či odpovídající cenu v jiné měně a daňovém systému. NVIDIA tak zřejmě na výrobce karet tlačí, aby nabídli alespoň jeden model karty za MSRP, což je jistě chvályhodné, ale bohužel to asi nebude nic řešit.

Ukazují na to již rozdíly mezi cenou základních modelů a ostatních verzí, které se pohybují mezi 80 a 240 dolary. Každý si pak může odpovědět sám na otázku, zda budou výrobci karet chtít prodávat modely za 249 USD, anebo raději třeba za 400 USD, když i ty stejně půjdou na dračku. I server VideoCardz přitom hlásí, že výrobci karet dnes jen velice zdráhavě nabízí nepřetaktované modely, čili lze počítat s tím, že zásoby karet za 249 USD budou mizivé na rozdíl od drahých verzí.

Za normálních okolností by se přitom i mírně přetaktované modely RTX 3050 už s cenou 329 USD dostaly na úroveň základních verzí mnohem lépe vybavené RTX 3060 a ty nejdražší jako ROG STRIX od Asusu by byly jen o 10 dolarů levnější než RTX 3070 s více než dvojnásobným hrubým výkonem. V takovém případě by RTX 3050 z řady ROG STRIX zůstaly na skladech jako neprodatelné zboží, ale dnes si AIB výrobci mohou dovolit jinačí nabídku.

A jaké zásoby lze očekávat v případě RTX 3050 za základní cenu? Dle Overclock3D jich na celou Velkou Británii bude "alespoň tisíc", a to s cenou 240 liber, čili kolik jich asi tak může být přichystáno pro české zákazníky a dostanou se vůbec do volného prodeje? O tom se může každý sám přesvědčit dnes v 15:00, kdy odstartuje prodej této novinky.

