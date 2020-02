Showa Denko na cestě k 80TB diskům vyvinulo nové plotny pro HAMR

Showa Denko K.K. tak má už hotový vývoj nových ploten pro disky využívající lasery pro umožnění zápisu. Nové plotny mají zcela nový typ magnetické vrstvy s velice malými zrny pro účel maximalizace hustoty zápisu, přičemž konečným cílem pro ně bude dosažení kapacity 70 až 80 TB pro 3,5" formát.

Nové plotny jsou v základu vyrobeny z hliníku a magnetická vrstva je zase tvořena slitinou železa a platiny. Výrobce přitom musel vytvořit novou speciální strukturu záznamové vrstvy, kterou vidíme na následujících fotografiích. Jednotlivá zrna tak mají v průměru něco přes 5 nm.

pohled seshora na povrch plotny

průřez plotnou průřez plotnou

Kvůli velice malým zrnům, jež by bylo možné s využitím klasických materiálu magnetizovat až moc snadno, bylo nutné využít feromagnetický materiál s velice vysokou koercivitou, čili schopností odolat vnějšímu magnetickému poli, aniž by jej ovlivnilo. To ale znamená, že pro zápis pomocí diskových hlav je nutné danou oblast plotny zahřát, a právě k tomu slouží obecně technologie EAMR - Energy-Assisted Magnetic Recording, kam patří laserová HAMR i mikrovlnná MAMR. Tomuto zahřívání musel být přizpůsoben výběr hlavního materiálu pro výrobu ploten a dále neplatí, že co se hodí pro HAMR, bude využitelné i pro MAMR.

Společnost SDK nemluví o tom, jaká je maximální (zatím) teoretická hustota zápisu nových ploten. Pro dnešní plotny využívané v discích s klasickým způsobem zápisu přitom platí až 1,14 Tb na čtverečný palec a můžeme počítat s tím, že tato hodnota už v jejich případě moc nahoru nepůjde.

Čili pokud SDK počítá se 70 až 80 TB disky formátu 3,5", pak by nové plotny měly nabídnout cca 5 až 6 Tb na čtverečný palec, a to pokud počítáme s tím, že disky budou mít stále stejné množství ploten (maximálně 9).

Společnost Showa Denko dodává plotny všem aktuálním výrobcům disků, ovšem společnosti jako Seagate a Western Digital si vyrábějí i vlastní, díky čemuž se mohou těšit s vyšších marží. Zatím tak nevíme, kdo jako první využije nové plotny od SDK, které se ještě na trh nechystají, protože výroba dosud nebyla spuštěna. Seagate chce ale ještě letos dostat na trh své HAMR disky, takže ten zatím spíše využije vlastní plotny a Toshiba už od SDK nové plotny odebírá , ale zde jde o jiné verze pro disky s MAMR. Čili uvidíme.

