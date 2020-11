SiFive Hive Unmatched: nová deska s pětijádrovým RISC-V

Máme tu tak platformu SiFive Hive Unmatched založenou na desce s SoC SiFive FU740. Jedná se o čip s procesorovými jádry založenými na RISC-V , kterou můžeme vidět především jako konkurenci pro ARM. Všímá si jí přitom už řada velkých firem jako Alibaba Group, Western Digital, Samsung, Micron či Qualcomm.

My tu máme desku, která nám nejen připomene formát Mini-ITX. Ona přímo je formátu Mini-ITX, jak ukazuje i umístění montážního šroubku vlevo dole a navíc se zde využívá ATX napájení, čili by neměl být žádný problém s jejím zprovozněním s využitím běžných zdrojů, skříní a dalšího vybavení. Deska ale ještě není plně osazena, takže nevidíme konečnou podobu produktu, který se bude prodávat za 655 USD, a to s bootovatelnou SD kartou s OS Linux. Celkově jde o nástupce desky Hive Unleashed, která neměla podporu PCIe či USB 3.2 Gen 1 a především měla mnohem slabší procesor.

SiFive FU740 na nové desce nám může připomenout intelovský Lakefield. Jde totiž také o pětijádrový procesor tvořený čtyřmi plus jedním jádrem. Tím ale podobnost končí. Jednak tu jsou čtyři silnější a jedno slabší jádro, přičemž v případě Lakefieldu je tomu spíše naopak a pak jde pochopitelně o zcela jiný hardware. Čtveřice jader U74 je zde doplněna jádrem S7, které bude sloužit pro účely RTOS (real-time operating system), zatímco na U74 už bude běžet onen předinstalovaný Linux.

Deska ještě obsahuje přímo na sobě paměťové čipy DRAM s kapacitou 8 GB, 32 MB paměti QSPI Flash, dále dva sloty M.2 (jeden pro Wi-Fi modul, druhý pro SSD) i gigabitový Ethernet plus čtyři USB 3.2 Gen 1 Type A.





SiFive tak pokračuje ve svém záměru vybavit vývojáře svými deskami, což je základní předpoklad pro to, aby celá architektura RISC-V měla šanci se prosadit.

