Simulované Core i5-12400 v testu proti R5 5600X, můžeme se těšit?

Core i5-12400 mají přijít na trh až v příštím roce, ale pokud známe jejich specifikace, není obtížné jeden takový nasimulovat pomocí již dostupného Core i5-12600K. Stačí vypnout efektivní jádra, nastavit příslušné takty zbylých šesti výkonných jader (2,5 až 4,4 GHz se 4GHz turbem všech jader) a nakonec ještě zvolit příslušné limity spotřeby (65W PL1 a 117W MTP (PL2)). Někde bychom se mohli setkat také s nastavením PL2=PL1=117 W, ale to dle autora testu Igora Wallosska stejně ani nemělo vliv na výsledky.

Na desce MSI MAG Z690 Edge s paměťmi DDR4-3733 tak byl vyzkoušen procesor, který by se měl ve výsledku velice blížit opravdovému Core i5-12400 a jen těžko hledat důvod, proč by neměl být z hlediska výkonu zcela odpovídající. Projevit by se mohlo snad jen to, že Core i5-12400 má už využívat jiný čip, který ani neobsahuje efektivní jádra a ve skutečnosti by tento procesor měl obsahovat jeho plnou verzi se šesti výkonnými jádry a iGPU (pokud nepůjde o model F). To by se mohlo trošku podepsat na chlazení a teplotách vzhledem k tomu, že půjde o menší čip, čili teplo soustředěné na menší ploše. Ale od toho je tu také heatspreader.

Provedeny byly ale jen herní testy v rozlišeních 720p, 1080p a 1440p, kde je pozoruhodné , že Core v nižším rozlišení trošku ztrácí, ve středním je na tom stejně jako Ryzen a ve vyšším naopak vede. Celkově jsou ale rozdíly zanedbatelné, ostatně kdo bude řešit to, jestli mu procesor zajistí 140, nebo 142 FPS? To se ale dá rozšířit i na další procesory a v takovém případě nemusíme moc řešit ani to, zda máme Zen 3, Alder Lake, nebo starý Comet Lake.



Jiné než herní testy Wallossek (zatím) se svým simulovaným Core i5-12400 neprovedl, ale máme tu ještě spotřebu a ta je také zajímavá. Ukazuje totiž, že Core může být zrovna ve hrách výrazně efektivnější než Ryzen. Ostatně už vícekrát jsme se podívali na to, jaká je efektivita Alder Lake-S a ukázalo se, že s umírněným napájením může jít o procesory s velice slušným poměrem výkonu a spotřeby. To potvrzují i testy na Igor's Lab , kde je simulované Core i5-12400 výrazně lepší než cokoliv jiného v testu (jiné Alder Lake-S, Rocket Lake-S či Ryzen 5000). A když k tomu přičteme ještě očekávanou nízkou cenu procesoru Core i5-12400, který by mohl stát o cca polovinu méně než Ryzen 5 5600X, rýsuje se nám tu zajímavá nabídka.

