SK hynix chce koupit Arm, shání partnery

Záměr NVIDIE koupit Arm neprošel přes regulační úřady a stopku zřejmě vystavili především Američané , jejichž Federální obchodní komise oznámila, že hodlá tuto akvizici prostě zablokovat. Panovaly totiž velké obavy z toho, že NVIDIA by mohla Arm zneužít ve svůj prospěch a proti svým konkurentům.

Už dříve se přitom mluvilo o možnosti, že Arm koupí společenství firem, v němž žádná nebude mít navrch. Nyní tuto myšlenku svým způsobem oživuje společnost SK hynix, známý výrobce paměťových čipů.

A jak bylo řečeno, zatím jde spíše jen o myšlenku, která ovšem zazněla přímo z úst vicepředsedy a CEO firmy SK hynix. Park Jung-ho dle agentury Yonhap na setkání s investory prohlásil, že zkoumá možnost vytvoření strategického konsorcia firem, které by společně koupily firmu Arm. Dodal také, že dle jeho názoru Arm není firma, kterou by mohla koupit jen jedna společnost.

Nyní sice firmu Arm vlastní jedna společnost, a sice japonský konglomerát SoftBank Group. Jde ovšem o holdingovou společnost, která sama nevyužívá produkty Armu. Park Jung-ho měl přitom zřejmě na mysli to, že Arm by neměla vlastnit žádná technologická společnost, která sama využívá jeho produkty. A taková se skutečně těžko najde, když architektura ARM je dnes v podstatě všude.

Park Jung-ho přitom vedle firmy SK hynix vede i SK Square, investiční firmu spadající pod SK Telecom, která by se také mohla zapojit. Server THW však uvádí, že SK hynix tím může sledovat svůj záměr stát se smluvním výrobcem logických čipů, aby nabízela produkty s vyšší přidanou hodnotou, než jakou mají paměti. Nedávno totiž byla firmě SK hynix schválena akvizice korejského výrobce čipů Key Foundry a významný podíl v Armu by pak mohl zajistit spolupráci se společnostmi vyrábějícími čipy, které ale samy postrádají vlastní kapacity (tzv. fabless company). Sám Park Jung-ho také uvedl, že hodlá v Silicon Valley postavit nové výzkumné a vývojové centrum, které poslouží i jako základna pro navázání spolupráce s technologickými společnostmi.

Otázka je, jak to jde dohromady s plánovaným vstupem firmy Arm na burzu spojeným prvotní emisí akcií (IPO). Problém je ten, že Arm nemá plně pod kontrolou divizi Arm China, ve které vlastní jen 47 %. Arm China vůbec neposkytuje informace o finančních výsledcích, které tak logicky nejsou k dispozici ani pro potenciální investory. Dle Financial Times se tak Arm bude snažit o převod svého podílu v Arm China do mateřské SoftBank, aby vstoupila na burzu bez této zátěže.