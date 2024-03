SK hynix šlape na plyn a ukázal GDDR7 paměti s rychlostí 40 Gbps

GDDR7, které se chystají pro nové generace grafických karet, by měly být ve standardu 32Gbps modely, nicméně pro začátek se počítá s pomalejšími variantami s 28Gbps rychlostí. Takové by podle zákulisních informací měla mít např. SK hynix jde ještě dál. Ten totiž nedávno vystavoval GDDR7 čipy, které dosahovaly rychlosti 40 Gbps. To znamená, že z každého jednoho čipu s 32bitovým rozhraním můžete získat přenosovou rychlost 160 GB/s.

Už víme, že paměti, které se chystají pro nové generace grafických karet, by měly být ve standardu 32Gbps modely, nicméně pro začátek se počítá s pomalejšími variantami s 28Gbps rychlostí. Takové by podle zákulisních informací měla mít např. GeForce RTX 5090 . Výrobci paměťových čipů ale vyvíjejí už i rychlejší varianty, na které si sice nějakou dobu počkáme, ale je dobré vědět, že se něco takového chystá. Samsung už oznámil, že bude mít 37Gbps modely , alejde ještě dál. Ten totiž nedávno vystavoval GDDR7 čipy, které dosahovaly rychlosti. To znamená, že z každého jednoho čipu s 32bitovým rozhraním můžete získat přenosovou rychlost 160 GB/s.

Pokud tak budeme mít např. 24GB kartu s 12 takovými čipy na 384bitové sběrnici, hovořili bychom o rychlosti 1920 GB/s (dnes 1008 GB/s s GDDR6X). Zajímavostí je ale i to, že tyto čipy budou k dispozici rovněž v nebinárních kapacitách, tedy mimo tradičních 16 Gb (2 GB na čip) budou k dispozici i jako 24 Gb (3 GB na čip). To bude znamenat větší svobodu pro výrobce grafických karet, kteří budou moci při stejné šířce sběrnice o polovinu zvýšit kapacitu paměti. Jinak řečeno, např. mainstreamové karty, které dnes mají na 128bitové sběrnici (se 4 čipy) nedostatečných 8 GB nebo naopak vzhledem k jejich výkonu možná až zbytečných 16 GB, by s 24Gb čipy mohly mít na stejné šíři sběrnice 12GB kapacitu, což by bylo tak akorát. Pojďme se podívat, jakých rychlostí by takové 40Gbps čipy mohly dosahovat proti dnešním kartám s 21Gbps GDDR6X pamětmi.