Škoda Enyaq dostává verzi Laurin&Klement s vyšším výkonem a až 570km dojezdem

inovovala nabídku svých elektromobilů. Vedle variant Clever, Sportline a RS se nově představuje luxusní varianta. Ta přináší nejen lepší výbavu, ale také lepší techniku. Zatímco verze iV 80 má max. výkon 150 kW a čtyřkolka iV 80x nabídne 195 kW (RS pak až 220 kW), varianty L&K 85 i 85x nabídnou shodně až 210 kW. Mělo by jít o stejnou pohonnou jednotku AP550, jakou dostane i Volkswagen ID.7 . Rozhodně ale nečekejte trvalý výkon v této výši. On je totiž dostupný při splnění několika podmínek. Je to max. po dobu 30 sekund, teplota baterie musí být mezi 23 až 50 °C a musí být nabita minimálně na 88 %. Jestli je porušena byť jen jedna podmínka, výkon bude více či méně omezen (pokud tak budete nabíjet na doporučovaných 80 %, tak vysokého výkonu se nedočkáte nikdy). I tak půjde o hodně svižné svezení. Pokud ale cestujete na dlouhou trasu, výrobce nevylučuje, že je v takovém případě vhodné dobít i na 100 %.