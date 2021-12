Škrtněme si AMD FSR, nastoupí univerzálně fungující Radeon Super Resolution

AMD Radeon Super Resolution (RSR) už dle VideoCardz získala své oficiální logo, které je v podstatě stejné jako v případě FidelityFX Super Resolution (FSR), jen tu byl výraz FidelityFX nahrazen Radeonem. Hlavní novinka ale je, že RSR bude na rozdíl od FSR fungovat hned v téměř všech hrách, čili by neměla vyžadovat jejich přímou podporu, čímž AMD asi reaguje na NVIDIA Image Scaling

Radeon Super Resolution by měl fungovat ve všech hrách, které splňují jednu základní podmínku, a sice mají podporu exkluzivního režimu celé obrazovky (full-screen mode), což by nemělo vyřadit z kola moc titulů. AMD se tak v tomto případě probudilo a najednou zjistilo, že bude lepší nabídnout svou technologii pro upscaling prostě v rámci ovladačů, díky čemuž ta bude fungovat univerzálně a nebude vyžadovat přímou podporu konkrétních her. Jinak ale bude RSR založena na algoritmu FSR 1.0.

AMD přitom dosud nabízí svou FSR, která podporu konkrétních her vyžaduje, a to prý kvůli tomu, aby se předcházelo problémům s renderováním uživatelských rozhraní, kde může dělat problémy. Díky čemu je ale nyní možné tuto technologii nasadit už obecně, to se zatím nedozvíme, ale víme, že ji budeme nastavovat prostě v grafických ovladačích.



AMD Radeon Super Resolution je chystána už na leden a podporována bude grafickými kartami RDNA 1 a RDNA 2, čili Radeon RX 5000 a 6000. Zda se později přidá i podpora starších karet, nebo bude odstraněna i podmínka skutečného full-screenu, to se ještě uvidí.



