Smartphony musí mít v EU od 2027 vyměnitelné baterie, ty v autech pak "pas"

Snahy Evropské unie zavést vyměnitelné baterie v telefonech není ničím novým, hovoří se o tom už od konce roku 2020, přičemž loni byl předložen návrh zákona , o kterém se nedávno hlasovalo. Pro něj v Evropském parlamentu hlasovalo 587 zástupců, pouze 9 bylo proti a absentovalo 20 poslanců. A co vlastně nová legislativa přináší? V případě elektromobilů, skútrů, kol a jiných dopravních prostředků, kde má akumulátor více než 2 kWh, budou mít takové akumulátory "baterkový pas". Jinak řečeno, musí mít označení toho, jaká je jejich uhlíková stopa, množství kWh, chemické složení, podávaný výkon a další technické vlastnosti. Mají mít informace o správném použití i recyklační symboly.

Nás ale budou zajímat také smartphony. Ty by od roku 2027 (3,5 roku od schválení zákona) měly mít povinně vyměnitelnou baterii, pokud je chce výrobce prodávat na území EU. O nějakých výjimkách ohledně vodotěsnosti přístrojů se nemluvilo, tak bude zajímavé sledovat, jak se toto vyvine i to, zda (a případně nakolik) se budeme vracet do doby vrzajících telefonů a odpadávajících krytů, ulomených paciček,... Na druhou stranu by to mělo usnadnit výměnu akumulátoru i v domácích podmínkách a případně prodloužit životnost telefonů, kdy se mnohým nechce nosit zastarávající telefon do servisu pro jeho výměnu a raději si koupí nový. Tato snadná vyměnitelnost se ale netýká jen telefonů, ale všech mobilních zařízení napájených baterií.

Nová legislativa ale přináší ještě další cíle. Letos by se mělo vrátit do recyklace 45 % akumulátorů, v roce 2027 už 63 % a pro rok 2030 platí 73 %. Pro akumulátory z aut bylo stanoveno 51 % do roku 2028 a 61 % do roku 2031. Hovoří se také o minimální účinnosti recyklace. Z baterií se do roku 2027 musí dostat zpět alespoň 50 % lithia v nich obsaženého, v roce 2031 to stoupá už na 80 %. Pro kobalt, měď, olovo a nikl platí shodně 90 % v roce 2027 a 95 % v roce 2031.

Ani zde to nekončí. Výrobci akumulátorů musí při výrobě nových baterií do 8 let od nabytí účinnosti zákona použít minimálně 16 % recyklovaného kobaltu, 85 % olova, 6 % lithia (tady by mě dost zajímalo, kde ho chce EU v takovém množství vzít) a 6 % niklu. Po 13 letech by to mělo skočit na 26 % u kobaltu, zůstat na 85 % u olova, stoupnout na 12 % pro lithium a 15 % pro nikl. Lithium bude dle mého názoru docela problémem, protože počet nových elektromobilů je v podstatě o dva řády vyšší než počet vyřazovaných elektromobilů, jejichž akumulátory mohou být recyklovány. Moc tu nevidím prostor pro to, aby toto číslo mohlo přesahovat cca 1 %.