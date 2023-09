SMT vs HT: Intel sice nezvyšuje spotřebu tolik jako AMD, ale to je přesto lepší

Procesor AMD a Intel jsou vybaveny technologiemi Simultaneous Multi-Threading (SMT) a Hyper-Threading (HT), díky kterým je možné na jednom jádru spustit dvě vlákna a využívat jedním vláknem ty jednotky, které nepotřebuje to druhé. Vypadá to však, že tato technologie začíná být poněkud na ústupu. Procesory s architekturou ARM na ní dosud nepřešly (a nejspíš ani nepřejdou), Intel tuto technologii opustil u úsporných jader E-Core a objevují se dokonce spekulace, že by ji v budoucích procesorech měl opustit úplně , tedy i u výkonných P-Core (patrně u Lunar Lake, přičemž se objevily i informace, že by to mohlo být ještě dříve u Arrow Lake). Na Twitteru se nedávno objevil zajímavý test toho, jak se vlastně tato technologie projevuje na výkonu a spotřebě.