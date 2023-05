Snapdragon 8 Gen 3 dle prvních testů v MT o 12 % překonává Apple A16 Bionic

Ve třídě mobilních procesorů se mnozí snaží dohnat výkonnostní náskok Applu. Ten si pro každý rok připravuje novou generaci svých procesorů, nicméně jeho tradiční konkurence zejména v podobě Samsungu a Qualcommu by chtěla konečně srazit ty výraznější rozdíly mezi svými procesory a těmi od Applu. Samsung chystá Exynos 2400 , Qualcomm zas Snapdragon 8 Gen 3 a je to právě onen Snapdragon, k němuž tu máme nová data. Už víme, že by měl obsahovat výkonné jádro Cortex-X4 a být v konfiguraci 1+2+3+2 nebo 1+5+2. V zásadě je to skoro jedno, prostředních 5 jader je stejného typu Cortex-A7xx v obou případech, první konfigurace ale hovoří o tom, že by se mohly lišit takty nebo velikost cache. Která z nich bude nakonec zvolena (zda všech 5 středních jader bude stejných, nebo se budou mírně lišit), to ještě nevíme.