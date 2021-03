Snapdragon 8cx Gen3: dle testu zvyšuje výkon zejména v multi-thread

Platforma ARM se stále více rozšiřuje i v běžných počítačích. Prozatím jde především o notebooky. Zatímco procesory Qualcomm Snapdragon 8cx zatím moc neprorazily a platforma Windows 10 pro ARM je stále spíše na okraji zájmu, v podání společnosti Apple jsou nové procesory Apple M1 rozhodně velkým úspěchem. ARM se zde stal mnohem větší konkurencí pro x86 než v případě platformy Windows. Změnit by to měla nová generace procesoru Snapdragon 8cx Gen3 (pokud ponese takový název). Otázkou ale je, zda se to podaří.

Jde o 8jádrový procesor, který by měl mít čtveřici výkonných jader Gold+ s frekvencí 2,7 GHz a další čtveřici úsporných Gold s taktem 2,43 GHz. Právě takový procesor se totiž objevil v databázi benchmarku Geekbench 5 a vidíme, že proti 8cx Gen2 přinese znatelně vyšší výkon. V jednovláknovém testu (single-core) se Gen3 dostává na 982 bodů, přičemž předchozí model se u nejlepších testů pohybuje těsně pod hranicí 800 bodů. To by znamenalo 25 % výkonu navíc. Pokud jde o vícevláknový test (multi-core), zde je to ještě lepší. Nová verze dosáhla na 4918 bodů, přičemž Gen2 se většinou motá někde okolo 3000-3100 bodů. To je zhruba 60% nárůst výkonu.

Bohužel pro Qualcomm to ale vypadá, že navzdory velmi solidnímu nárůstu hraje Apple M1 úplně jinou ligu. Tam se totiž single-core výsledky v témže testu pohybují okolo 1730 bodů (o 76 % výše) a multi-core je obvykle někde mezi 7400 až 7600 body (o 50-55 % výše). Výsledky nového Snapdragonu se nicméně pohybuje zhruba někde okolo hodnot procesoru, jako je např. AMD Ryzen 7 4700U.

