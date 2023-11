Snapdragon X Elite s 23W i 80W TDP: i slabší verze překonává AMD, Intel a Apple

Qualcomm Snapdragon X Elite, který chce na architektuře ARM prorazit na trhu s notebooky. Má k tomu docela dobré předpoklady. Je vyráběn pomocí 4nm procesu, obsahuje 12 jader, přičemž Boost všech jader vrcholí hodnotou 3,8 GHz, jedno nebo dvě jádra pak mohou běžet dokonce až na 4,3 GHz. Nyní se konečně dovídáme, jaké spotřeby to vlastně jsou. Původní grafy byly do 50 W, takže se dalo předpokládat, že max. spotřeba bude 50 W nebo více. Nyní už víme, že tato varianta má 80W spotřebu, a Qualcomm prezentoval výsledky testů, kde byl tento procesor využit v 16,5" notebooku se 4K displejem, tloušťkou 16,8 mm, 87Wh baterií a s pamětmi LPDDR5x-8333.

Druhá verze procesoru (23W) byla otestována v menším 14,5" těle také s pamětmi LPDDR5x-8333, tentokrát šlo o notebook s rozlišením 2880×1800 pixelů na displeji OLED, notebook byl 15 mm tlustý a měl 58Wh akumulátor. Boost všech jader činí 3,4 GHz, Boost na jednom nebo dvou jádrech pak může dosahovat 4,0 GHz. Toto relativně malé snížení taktů ale výrazně snížilo spotřebu, a to na pouhých 23 W.

Jednovláknový výkon v Cinebench je výborný a dokonce i 23W verze překonává jak 8jádrový procesor AMD Ryzen 9 7940HS (na 80 W) a 14jádrový Intel Core i7-13800H (na 115 W), tak i Apple M2. Zde ale vidíme také menší zádrhel. Je jasné, že včera představený Apple M3 tu být nemůže, to bychom se dočkali asi trochu jiného pořadí, nicméně otázkou bude spíše vícevláknový výkon.

Problém je v tom, že Apple M2 je 8jádrovým procesorem, přičemž MacBooky Pro existují i s procesory M2 Pro s 10 nebo 12 jádry CPU, což by bylo jistě relevantnější srovnání vůči 12jádrovému Snapdragonu. V podstatě bychom teoreticky v těchto multi-thread testech mohli od Applu očekávat o polovinu vyšší výkony (a když se podíváte do databáze, skutečně tam uvidíte výsledky kolem 780 bodů pro 12jádrovou variantu). Vidíme nicméně to, že 80W Snapdragon X Elite s velkým náskokem překonává 20vláknový Intel i 16vláknové AMD. Úsporná 23W varianta se za nimi drží v těsném závěsu při výrazně nižší spotřebě.



Také benchmark Geekbench ukazuje velmi vysoký jednovláknový výkon nových Snapdragonů, i ten s nižší TDP překonává procesory AMD, Intelu i Applu.

Ve vícevláknové variantě už vystrkuje drápky Intel, ale Qualcomm si s 80W verzí stále drží první místo. Poslední místo Applu je ale způsobeno tím, že je zde (záměrně?) použita varianta s mnohem menším počtem jader, než by měla být. Když se totiž podíváme na výkony 12jádrového M2 Pro, tak ty se pohybují okolo 14,2 až 14,8 tisíc bodů. Tedy by to stačilo na druhé místo. Stejně tak nebyl zvolen nejvýkonnější Intel, tím je 24jádrový (32vláknový) Core i9-13980HX, na druhou stranu to by se už počty jader opravdu hodně lišily (zajímavé by ale bylo, kdyby Qualcomm překonal i tento nejsilnější Intel).



V grafickém benchmarku Aztec Ruins si Qualcomm stále drží první příčku, ale na úspornější verzi hodně dotírá i základní Apple M2 s 10jádrovým GPU (zde připomeňme, že 12jádrová verze M2 Pro má 19 GPU jader).

Dále tu máme 3DMark Wildlife Extreme. Qualcomm si sice drží první pozici, zde by se ale opět slušelo říci, že kdyby zvolil do srovnání adekvátnější 12jádrové M2 Pro s 19jádrovým GPU, pak by zdaleka první nebyl. Tento procesor totiž v tomto testu dosahuje cca 65 fps, takže by nový Snapdragon zadupal do země.



Díky speciálnímu čipu pro zpracování algoritmů umělé inteligence v procesoru Snapdragon vidíme řádově vyšší výkon u procesorů Qualcomm. Procesor Apple M2 tentokrát chyběl (benchmark není pro macOS). Je zajímavé, že Ryzen 9 7940HS měl tak nízký výkon, ačkoli podporuje Ryzen AI (má jednotku pro výpočty algoritmů AI). Intel toto dostane až na přelomu roku s procesory Meteor Lake.