Sociální síť TikTok slaví, má už miliardu aktivních uživatelů měsíčně

Na trhu sociálních sítí není nic trvalé a zatímco Facebook se stává sociální sítí "pro starší", u mladšího publika je velmi populární např. Instagram nebo v poslední době také. Tato síť už v některých statistikách překonala i takového giganta , jakým je YouTube. Před pár dny se síti povedlo překonat další významný historický milník. Dosáhla totiž jedné miliardy uživatelů měsíčně.

Na to, že jde jen o zhruba 3 roky starou platformu, je to působivý výsledek (zde by bylo dobré říci, že samotný základ sítě je však asi o dva roky starší, přičemž v roce 2017 integroval službu Musical.ly, což později vedlo k vzniku TikToku tak, jak jej známe dnes). Pokud pomineme Čínu, TikTok je velmi populární obecně na jihovýchodě Asie, USA, Evropě a Brazílii. Vedle krátkých hudebních klipů a tanečků nyní přebírá i další role, nejen zábavné. Najdeme zde i spoustu krátkých návodů, tutoriálů a podobného vzdělávacího obsahu. Ostatní platformy se snaží kopírovat jeho úspěch, a tak tu máme např. YouTube Shorts nebo Instagram Reels.

