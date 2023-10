Solid-state články od QuantumScape dosáhly 95 % kapacity po 1000 cyklech

QuantumScape se na stránkách SHW nesetkáváme poprvé. Před rokem bylo ohlášeno, že jeho 24vrstvé akumulátory více než 95% zachování kapacity po 1000 cyklech. V řeči elektromobilů to znamená, že auto s reálným 400km dojezdem by po 1000 cyklech mělo 380km dojezd, toho by tedy dosáhlo po cca 390 tisících ujetých km, což dalece překonává běžnou životnost aut (průměr, kdy se šrotují auta, je mezi 200 až 250 tisíci km). Pokud bychom se bavili o 80% zachování kapacity a předpokladu pořád podobného lineárního průběhu poklesu kapacity, mohli bychom mluvit hovořit o životnosti na 4000 cyklů a asi 1,4-1,5 milionu km. Se solid-state akumulátoryse na stránkách SHW nesetkáváme poprvé. Před rokem bylo ohlášeno, že jeho 24vrstvé akumulátory dosáhly více než 80 % původní kapacity po více než 600 cyklech, poslední data ukazují ještě lepší výsledky. Cílem je dosáhnout více než 80 % po 800 cyklech, nicméně nejlepší prototypy akumulátorů A0 vykázaly dokonce. V řeči elektromobilů to znamená, že auto s reálným 400km dojezdem by po 1000 cyklech mělo 380km dojezd, toho by tedy dosáhlo po cca 390 tisících ujetých km, což dalece překonává běžnou životnost aut (průměr, kdy se šrotují auta, je mezi 200 až 250 tisíci km). Pokud bychom se bavili o 80% zachování kapacity a předpokladu pořád podobného lineárního průběhu poklesu kapacity, mohli bychom mluvit hovořit o životnosti na 4000 cyklů a asi 1,4-1,5 milionu km.

Má to ale háček, tyto akumulátory byly u OEM výrobce aut (pravděpodobně Volkswagenu, který je velkým investorem do této firmy) testovány jen při teplotě 25 °C a nabíjecí rychlosti C/3 až C/2 (tedy nabíjení a vybíjení po dobu 3 až 2 hodin). To tedy zdaleka neodpovídá použití u rychlonabíječek a v praxi budeme očekávat horší čísla. Firma ale prezentovala i výsledky, kde se zkoušely i vyšší rychlosti 1C až C/2 (za hodinu až 2 hodiny). Zde šlo o jiné 1vrstvé akumulátory, které dosáhly 80 % původní kapacity po 1500 až 2000 cyklech. Znovu, při 400km reálném dojezdu by to znamenalo životnost na cca 550 až 700 tisíc km.

QuantumScape nyní vyvíjí verzi QSE-5, která by ve formátu 2170 měla nabídnout cca 5 Ah, přičemž dnešní typické hodnoty činí okolo 4-5 Ah, jde tedy o číslo v horní části tohoto rozsahu, ale současně to znamená, že energetickou hustotou nepředčí nejlepší stávající akumulátory (některé firmy se ve formátu 2170 údajně blíží i 6 Ah). QSE-5 už nyní dostává budoucí marketingové jméno FlexFrame (půjde o prototypy B0) a pracuje na dalším vylepšování výrobního procesu, který zahrnuje více robotizace a méně ruční výroby. To by mělo zkvalitnit výrobu, snížit množství nečistot a zajistit i konzistentnější kvalitu výroby. Velkosériová výroba je ale stále problémem, který čeká na své vyřešení (pomoci by měl proces Raptor pro práci se separátorem, který má navýšit rychlost výroby 3násobně).